В Дивноморском завершился IV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

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В соревнованиях приняли участие сборные команды Северо-Западного и Южного федеральных округов, Республики Адыгея, Приморского и Краснодарского краев, Ростовской области, Москвы, Геленджика и Армавира.

Почетными гостями турнира стали прославленные спортсмены – Олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств - Александр Карелин, Николай Балбошин, Вартерес Самургашев, Геннадий Ермилов и многие другие.

- Этот турнир - лучший знак памяти и уважения мастеру спорта международного класса Рифу Гайнанову, который сделал многое для развития спортивной борьбы и национальных видов единоборств в России и во всем мире. Желаю участникам «Мемориала Гайнанова» веры в свои силы, боритесь, получайте новый опыт, на котором вы построите свое спортивное будущее, - сказал Александр Карелин на церемонии открытия турнира.

Стоит отметить, что турнир по греко-римской борьбе в Дивноморском уникальный и единственный в России, потому что состязания между командами борцов проводятся «стенка на стенку». По итогам трех соревновательных дней первое место заняла сборная команда Краснодарского края, на втором – Ростовская область, третье место у сборной Москвы.

Не смотря на то, что геленджичане не вошли в тройку призеров, они смогли получить хороший соревновательный опыт, повысить свое мастерство, встречаясь на ковре с титулованными борцами из других российских регионов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик