Победа в Пятигорске

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"Черноморец" в гостях обыграл со счетом 2:0 пятигорский "Машук-КМВ". Первый гол был забит на 20-ой минуте с одиннадцатиметровой отметки Станиславом Резниковым.

Новороссийцы отобрали мяч на своей половине поля и Артур Григорян точной передачей вывел в штрафную хозяев Никиту Чалого. Нашего игрока в отчанном подкате сбил защитник "Машука-КМВ" и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, 0:1. Во втором тайме уже на 59-ой минуте Артур Григорян решил проверить бдительность вратаря пятигорчан Дмитрия Зайцева и ударом издали застал стража ворот "Машука-КМВ" врасплох, 0:2. Несмотря на то, что играть оставалось еще больше получаса, бело-синие увернно довели матч до победы, не позволив хозяевам поля, создать опасность у своих ворот. До окончания сезона командам группы "Юг" осталось провести два тура. "Черноморец" уже 20-го мая сыграет в поселке Прогресс с местным "Биологом", а 27-го мая на своем поле в 16 часов примет махачкалинский "Анжи-2".