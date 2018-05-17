В Новороссийске прошла спортивная акция «Зарядка со стражем правопорядка»

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Сотрудники полиции рассказали ребятам о пользе здорового образа жизни и продемонстрировали боевые приемы самообороны для отражения нападения преступника.

В Новороссийске в рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по г. Новороссийску и члены Общественного совета провели для детей оздоровительную разминку в спортивном клубе «Патриот».

Сотрудник отдельного батальона патрульно–постовой службы Управления МВД России по г. Новороссийску, мастер спорта по самбо и дзюдо, призер международных турниров лейтенант полиции Левон Матевосян провел с юными спортсменами увлекательную зарядку.

Затем помощник начальника-начальник ОРЛС Управления МВД России по городу Новороссийску подполковник внутренней службы Павел Сыромятников побеседовал с ребятами о важности физической подготовки для сотрудников полиции, а также о пользе спорта для здоровья человека в целом. Продемонстрировал боевые приемы, которые необходимо уметь выполнять полицейским, в случае оказания преступником сопротивления.

«Горящие глаза ребят рассказали о неподдельном интересе к происходящему. Сегодня они встретились с настоящим победителем - волевым, сильным, решительным. Именно эти качества закладываются во время занятия спортом - целеустремленность, выдержка, настойчивость и трудолюбие», - отметил председатель Общественного совета Владимир Беличенко.

Все участники акции получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску