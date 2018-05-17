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В Новороссийске прошла спортивная акция «Зарядка со стражем правопорядка»

Сотрудники полиции рассказали ребятам о пользе здорового образа жизни и  продемонстрировали  боевые приемы самообороны для отражения нападения преступника.

В Новороссийске в рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по г. Новороссийску и члены Общественного совета провели для детей оздоровительную разминку в спортивном клубе «Патриот».

Сотрудник отдельного батальона  патрульно–постовой службы Управления МВД России по г. Новороссийску, мастер спорта  по самбо и дзюдо, призер международных турниров  лейтенант полиции Левон Матевосян провел с  юными спортсменами  увлекательную зарядку.   

Затем  помощник начальника-начальник ОРЛС Управления МВД России по городу Новороссийску подполковник внутренней службы Павел Сыромятников побеседовал с ребятами о  важности физической подготовки для сотрудников полиции, а также о пользе спорта для здоровья человека в целом. Продемонстрировал боевые приемы, которые необходимо уметь выполнять полицейским, в случае оказания преступником сопротивления.

 «Горящие глаза ребят рассказали о неподдельном интересе к происходящему.  Сегодня они встретились с настоящим победителем - волевым, сильным, решительным. Именно эти качества закладываются во время занятия спортом - целеустремленность, выдержка, настойчивость и трудолюбие», - отметил председатель Общественного совета Владимир Беличенко.

Все участники акции получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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