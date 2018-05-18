В Новороссийске открыли Х юбилейный турнир по футболу среди ветеранов

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Глава города Игорь Дяченко принял участие в открытии Х юбилейного турнира по футболу среди ветеранов, посвященного памяти первого вице-президента ФК «Черноморец» Владимира Георгиевича Бута.

-Владимир Георгиевич стоял у истоков создания ФК «Черноморец» и детско-юношеской футбольной школы, которая сейчас носит его имя. Новороссийцы всех поколений очень любят футбол. Уверен, так будет всегда! - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко в приветственном слове, обращенном к ветеранам новороссийского футбола, молодым футболистам «Черноморца».

Отрадно, что традиционно на этот турнир приезжают команды из многих городов России. Сегодня, кроме новороссийского «Черноморца», в турнире принимают участие команды, которые представляют Волгоград, Севастополь, Воронеж, Ставрополь, Анапу, Ростов-на-Дону, Нальчик и Калининград.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск