"Черноморец" выиграл в Пятигорске

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"Черноморец" уже несколько лет не проигрывает в Пятигорске. В прошлом сезоне новороссийская команда отправила в ворота хозяев два гола и увезла победу. На сей раз счет получился точно таким же. "Черноморец" вышел на игру точно в таком же составе, как и на домашнюю игру с "Чайкой" предыдущего тура. У "Машука-КМВ" произошли две перемены. Пропускал игру из-за перебора желтых карточек правый защитник Иван Фролов и с первых минут в центр обороны вышел Алан Солтанов. Эта перестановка повлекла за собой еще одну, так как Иван Фролов является "лимитчиком".

Главному тренеру хозяев Валерию Заздравных пришлось усадить на скамейку запасных Севака Парсаданяна, и выпустить на поле Аршена Цаголова. Матч начался с преимуществом "Черноморца". Минут десять гости владели территориальным преимуществом и создали два неплохих момента. У Артура Ахмеджанова не получился удар после передачи Никиты Чалого, а Артур Григорян, отобрав мяч у защитников, пробил рядом со штангой. Еще через несколько минут Никита Чалый пробил из пределов штрафной точно в руки Дмитрия Зайцева. Постепенно хозяева поля выровняли игру, стали дольше владеть мячом, но работы у Максима Швагирева не было. А на 20-ой минуте "Черноморец" заработал одиннадцатиметровый. Артур Григорян отдал пас на ход Никите Чалому, но нашего полузащитника сбил с ног в штрафной Алан Солтанов. Станислав Резников послал мяч впритирку со штангой и, несмотря на то, что Дмитрий Зайцев угадал направление удара, дотянуться до мяча голкипер хозяев не смог, 0:1. Гости могли тут же увеличить отрыв в счете. Никита Чалый выдал пас Артуру Миносяну, но удар у нашего игрока не получился. Мяч отлетел к Артуру Григоряну, который находился в офсайде и судья гол не засчитал. Хозяева всеми силами старались быстро отыграться, но подобраться к штрафной "Черноморца" им не удавалось. Пришлось перейти к ударам издали. Один из таких выстрелов Михаила Мулляра Максим Швагирев не без труда парировал на угловой. А на 30-ой минуте у "Машука-КМВ" прошла первая и единственная в матче опаснейшая атака с проникновением в штрафную гостей. Впрочем, этому моменту помог случай. Владислав Фулга зацепился об ногу Ивана Юдина, упал на газон и, как раз в свободную зону последовала передача от Доната Джатиева. На счастье "Черноморца" Даниил Остапенко, оказавшийся с глазу на глаз с Максимом Швагиревым, не решился на удар, а сделал пас вдоль ворот на своего партнера. На дальней штанге Георгия Гонгадзе опередил Алексей Кузнецов, выбивший мяч на угловой. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в пользу гостей. Вторая половина началась с атак хозяев поля, но ничего серьезного создать у ворот "Черноморца" им никак не удавалось. А вот наша команда была в атаке острее. Артур Григорян со штрафного пробил в дальний угол. Дмитрий Зайцев удар отбил. Однако не прошло и пяти минут, как наш нападающий заставил вратаря "Машука-КМВ" вынимать мяч из сетки ворот. Гости перехватили мяч на левом фланге, Анатолий Пуляев отпасовал Артуру Григоряну, и форвард пробил издали в ближний угол от вратаря. Мяч скакнул перед Дмитрием Зайцевым и залетел в ворота, 0:2. Играть оставалось довольно много времени и хозяева бросились отыгрываться. Тренерский штаб "Машука-КМВ" стал делать замены, поменяв позициями несколько игроков. После одного из штрафных Станислав Ваниев пробил в ближний угол ворот, но Максим Швагирев был начеку, и отбил мяч на угловой. Через несколько минут того же Станислава Ваниева вывели на удар в штрафной, но на сей раз полузащитник в створ ворот не попал. Впрочем, эти моменты не были совсем уж опасными, "Черноморец" умело оборонялся и старался остро контратаковать. На последних минутах Денис Неклюдов вывел Евгения Касьянова на рандеву с Дмитрием Зайцевым, но нападающий попал во вратаря. Тем не менее, "Черноморец" одержал гостевую победу со счетом 2:0. До окончания сезона командам группы "Юг" осталось провести два тура. Бело-синие уже 20-го мая сыграют в поселке Прогресс с местным "Биологом", а 27-го мая на своем поле в 16 часов примут махачкалинский "Анжи-2".