Финал турнира киберспорстменов состоится в Краснодаре

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На данный момент завершился отборочный этап «КиберКуба», в котором приняли участие более 700 желающих.

Участники уже попробовали свои силы в четырех играх – это DOTA2, CS: GO, FIFA18 и World of Tanks.

Теперь финалисты выступят 24-25 мая в Кубанском государственном университете.

Как сообщили организаторы, призовой фонд «КиберКуба» составит 80 тыс. рублей. Также победители получат памятные призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Мероприятие проводится впервые Кубанским Союзом Молодежи при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края