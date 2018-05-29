Информация о регистрационном учете граждан Российской Федерации, о порядке пребывания и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

/Спорт и туризм/

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (в редакции указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2018 г. № 214) на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. введен особый порядок регистрационного и миграционного учетов, который предусматривает следующее.

1. О регистрационном учете граждан Российской Федерации.

Граждане, прибывшие для временного или постоянного проживания в города - участники проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года[1], обязаны в трехдневный срок обратиться с заявлением о регистрации и документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Исключением из данной категории являются граждане, перемещающиеся в пределах субъекта, на территории которого проводится чемпионат мира. Для них срок, в течение которого необходимо обратиться с заявлением о регистрации по месту жительства, в случае его перемены, увеличен до 7 дней и предоставлено право не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в этом же субъекте.

Кроме того, право не регистрироваться по месту пребывания в жилых помещении на территориях городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга предоставлено гражданам, если они зарегистрированы по месту жительства в одном из населенных пунктов Московской и Ленинградской областей соответственно.

Территориальные органы МВД России в день поступления заявления о регистрации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируют граждан по месту жительства и по месту пребывания и выдают им паспорта с проставленной отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Обращаем внимание, что в период проведения чемпионата мира на территориях городов - участников его проведения направление заявлений о регистрации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, почтовым отправлением или в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг не допускается.

В случае прибытия граждан в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую базу, медицинскую организацию или другое подобное учреждение регистрация по месту пребывания граждан осуществляется администрацией соответствующей организации.

2. О порядке пребывания и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства.

В период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года[2][3] [4] и заканчивающийся в день последнего матча ЧМ-2018 (с 4 июня по 15 июля 2018 года), иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую Федерацию в качестве зрителей ЧМ-2018 , въезжают в Российскую Федерацию, а в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча и заканчивающийся через десять дней после даты проведения последнего матча ЧМ-2018 (с 4 июня по 25 июля 2018 года) иностранные зрители выезжают из Российской Федерации без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, и паспорту болельщика (персонифицированной карте зрителя), как на бумажном носителе (заламинированном бланке), так и в электронной форме .

Паспорт болельщика подтверждает право иностранного зрителя на въезд в Российскую Федерацию, пребывание в Российской Федерации и выезд из Российской Федерации в указанный период.

Паспорт болельщика (FAN ID) - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей ЧМ-2018 на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 в Российской Федерации. Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет(ы) на футбольные матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, единожды на каждого зрителя и представляет собой заламинированный бланк.

При въезде в Российскую Федерацию каждому иностранному гражданину выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока его пребывания в Российской Федерации.

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранному гражданину необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту своего нахождения[5][6] [7] для получения дубликата миграционной карты.

Во время проведения ЧМ-2018 в городах Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г. иностранный гражданин в каждом городе, где он будет посещать спортивные мероприятия, подлежит постановке на учет по месту пребывания в течение трех суток со дня его прибытия в место пребывания. Если иностранный гражданин планирует находиться в городе проведения спортивных мероприятий менее трех суток, то допускается отсутствие постановки его на учет по месту пребывания, за исключением случая нахождения в организации, оказывающей гостиничные услуги.

Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, принимающие участие в спортивных мероприятиях, в том числе участники спортивных соревнований, а также представители FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенные в списки FIFA2.

В качестве принимающей стороны могут выступать как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин будет фактически проживать (находиться).

При размещении иностранного гражданина в гостинице, принимающей стороной для него является администрация гостиницы.

Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, и миграционную карту. В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.

Принимающая сторона заполняет уведомление о прибытии, которое вместе с копией всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также копией миграционной карты представляется непосредственно в орган миграционного учета или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, где незамедлительно проставляется соответствующая отметка о приеме уведомления о прибытии, после чего отрывная часть уведомления возвращается принимающей стороне.

Далее принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления о прибытии, наличие которой у него подтверждает его постановку на миграционный учет.

Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.

Непредставление принимающей стороной в орган миграционного учета миграционной карты не является основанием для отказа в приеме документов, необходимых для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания, не подлежат ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания возложена на соответствующего иностранного гражданина[8].

К данным случаям относится пребывание иностранного гражданина в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, а также когда иностранный гражданин, являющийся высококвалифицированным специалистом[9][10], выступает в качестве принимающей стороны для членов своей семьи .

Кроме того, иностранному гражданину необходимо самостоятельно уведомить подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России о своем прибытии в место пребывания при наличии документально подтвержденных уважительных причин (например: болезнь, физическая невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин (иностранный гражданин, имеющий вид на жительство) вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания непосредственно соответствующее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России с письменного согласия принимающей стороны.

В целях своевременного осуществления миграционного учета иностранных зрителей в территориальных органах МВД России будет организован ежедневный прием заявителей, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

[1] Далее - чемпионат мира.

[2] Далее - «ЧМ-2018».

[3] Далее - «иностранные граждане».

[4] Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Далее - «Федеральный закон».

[5] Далее - «орган миграционного учета».

[6] Статья 8 Федерального закона.

[7] Далее - «уведомление о прибытии».

[8] В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

[9] В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

[10] Членами семьи высококвалифицированного специалиста признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю