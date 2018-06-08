Депутаты Государственной Думы 8 июня сыграют в футбол с коллегами из Бундестага

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Об этом сообщил во время пленарного заседания Председатель ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что в составе футбольной команды Государственной Думы будут, в том числе, женщины.

Вячеслав Володин сообщил, что в пятницу, 8 июня, состоится футбольный матч по парламентской линии команд Государственной Думы и Бундестага. Матч начнется в 19:00 на стадионе «Красная Пресня».

«Под руководством наших коллег [Александра] Жукова и [Валерия] Газзаева мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должна будет сыграть в футбол с нашими коллегами из Бундестага. И вас всех приглашаем. В пятницу в 19:00 состоится дружеский турнир, приезжает большая группа депутатов Бундестага во главе с Первым вице-спикером», — сообщил Председатель ГД.

«Надеюсь, что наши коллеги выступят очень ответственно, достойно, и победит обязательно дружба», — отметил он.

Отличительной особенностью нашей команды Председатель Государственной Думы назвал наличие в ее составе женщин. На это он обратил внимание депутатов Бундестага, подчеркнув, что тем самым мы соблюдаем принцип равенства.

Источник: Госдума