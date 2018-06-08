/Спорт и туризм/

Сборная Геленджика победила в общекомандном зачете краевых соревнований по греко-римской борьбе

Турнир прошел в городе Славянск-на-Кубани среди юношей 2005-2007 годов рождения.

Геленджик на соревнованиях представляли воспитанники  спортивной школы «Виктория». Всего же в турнире приняло участие более 200 спортсменов из 18 городов Кубани.

Каждый спортсмен на турнире провел по 4-5 схваток. Геленджичане во многих из них оказались сильнее своих соперников и, по итогам соревнований, завоевали 5 первых мест, одно второе и три третьих, что позволило занять первое общекомандное место.

На пьедестал почета поднялись Дмитрий Тураев, Ростислав Зинкевич, Расул Абуев, Сайхан Абдулкадыров, Виктор Филлипов, Николаос Панаетидис, Сергей Жамкочян, Виктор Плахотников и Владимир Горбачев.

Стоит добавить, что лучшим борцом турнира был признан также геленджичанин - Ростислав Зинкевич.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 257 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В США достигла рекорда средняя сумма кредита на новый автомобиль и ежемесячный платеж

В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в городе Астрахани молодой человек

Сотрудники Госавтоинспекции города Новороссийска поздравили детей с наступлением летних каникул

Сборная Геленджика победила в общекомандном зачете краевых соревнований по греко-римской борьбе

Вслед за Геленджиком курортный сезон откроют в селах муниципалитета