Сборная Геленджика победила в общекомандном зачете краевых соревнований по греко-римской борьбе

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Турнир прошел в городе Славянск-на-Кубани среди юношей 2005-2007 годов рождения.

Геленджик на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы «Виктория». Всего же в турнире приняло участие более 200 спортсменов из 18 городов Кубани.

Каждый спортсмен на турнире провел по 4-5 схваток. Геленджичане во многих из них оказались сильнее своих соперников и, по итогам соревнований, завоевали 5 первых мест, одно второе и три третьих, что позволило занять первое общекомандное место.

На пьедестал почета поднялись Дмитрий Тураев, Ростислав Зинкевич, Расул Абуев, Сайхан Абдулкадыров, Виктор Филлипов, Николаос Панаетидис, Сергей Жамкочян, Виктор Плахотников и Владимир Горбачев.

Стоит добавить, что лучшим борцом турнира был признан также геленджичанин - Ростислав Зинкевич.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик