Генрих Мхитарян: «На игроков сборной России идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое»

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Полузащитник Генрих Мхитарян рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

«Единого фаворита на нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину.

Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться.

Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России и надеяться, что она выйдет в плей-офф. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно.

Все знают, что моя бабушка – русская. Мне очень нравится русская культура и история. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, это вызывает у меня сильные эмоции», – рассказал Мхитарян.

Источник: https://www.sports.ru/football/1064002836.html?ext=subscribe