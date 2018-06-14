В Новороссийске состоялся I этап Муниципальных соревнований «Юный спасатель»

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На базе 8 пожарно-спасательной части 2 отряда ФПС по Краснодарскому краю состоялся I этап Муниципальных соревнований «Юный спасатель» по «комбинированной пожарной эстафете». В соревнованиях приняли участие учебные заведения г. Новороссийска: 34 команды по 8 человек.

Сразу после торжественного открытия детям были продемонстрированы самые зрелищные виды пожарно-спасательного спорта: штурмование учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Сразу после этого команды приступили к состязаниям в честной и безкомпромисной борьбе за призовые места.

В «комбинированную пожарную эстафету» входят следующие элементы: преодоление забора, бум, прокладка линии от бума до разветвления, бег с подключенным к рукаву стволом от разветвления, надевание на пострадавшего спасательной петли, надевание боевой одежды пожарного и боевое развертывание из 4-х человек.

II этап Муниципальных соревнований включает в себя следующие виды состязаний: полоса препятствий, ориентирование, спасательные работы, кросс, газовая атака, мышеловка, вязка узлов.

Источник: МСЧ РФ по Краснодасркоу краю