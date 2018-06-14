Всемирная бойцовская лига «Ахмат» проведет в Москве юбилейный турнир

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Всемирная бойцовская лига «Ахмат» проведёт юбилейный турнир по смешанным единоборствам - WFCA 50. Он пройдет 18 августа в Москве.

В рамках бойцовского вечера пройдет поединок в тяжелой весовой категории между именитым россиянином Александром Емельяненко и ветераном промоушена Bellator Тони Джонсон из США. Также в октагон выйдут действующие чемпионы WFCA - Зелимхан Умиев и Юнус Евлоев, представляющие БК «Ахмат». Они встретятся с Евгением Гончаровым из России и воспитанником таджикской школы ММА Азамом Гафоровым соответственно.

Предварительный файткард турнира включает десять поединков. На соревнованиях выступят бойцы, представляющие Россию, Таджикистан, США, Португалию, Бразилию, Мексику, Грецию, Казахстан.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики