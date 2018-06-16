Coca-Cola помогла спортсменке с особенностями развития стать сопровождающей судьи на матче-открытии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

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Благодаря Coca-Cola юная спортсменка с особенностями развития приняла участие в организации матча открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который состоялся 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Перед началом первого тайма она в качестве сопровождающей судьи вышла на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства. Эта уникальная возможность оказаться на расстоянии вытянутой руки от звезд футбола – часть масштабной инклюзивной инициативы «#Готовы #Открыть сердца», которую запустила компания Coca-Cola в преддверии мундиаля.

Coca-Cola уже много лет поддерживает идею создания инклюзивного общества через организацию совместных занятий спортом для людей с различными особенностями развития. Именно поэтому 1 мая во Владивостоке в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA компания запустила всероссийскую инклюзивную инициативу «#Готовы #Открыть сердца» с целью привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их безграничный потенциал. Один из ключевых элементов кампании – интеграция подростков с особенностями развития в Детско-юношескую программу FIFA, в рамках которой они смогут стать флагоносцами и сопровождающими судей на матчах мундиаля.

Первой такую возможность получила Ангелина Макарова. Ангелина одиннадцать лет занимается плаванием, в том числе в Федерации водных видов спорта для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Ангелина защитила второй разряд среди юниоров, она победительница и призер всероссийского и городского турнира по плаванию для лиц с синдромом Дауна, а также призер Специальной Олимпиады по плаванию на короткой воде. Кроме этого, Ангелина занимается гимнастикой, ходит на курсы театрального мастерства и тренируется в спортивной группе для детей с синдромом Дауна, организованной при поддержке FIFA.

Олег Пилецкий, Руководитель по связям с общественностью Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018:

«Мы счастливы предоставить атлетам с особенностями развития возможность поучаствовать в матчах Чемпионата мира по футболу FIFA и прикоснуться к большому футболу. Мы уверены, что этот шанс подарит им невероятные эмоции и впечатления, которые навсегда останутся в их памяти. Кроме того, участие в мундиале людей с особыми нуждами будет способствовать привлечению внимания к проблеме построения в России инклюзивного общества, на что направлена наша кампания «#Готовы #Открыть сердца». Она станет частью долгосрочного наследия, которое мы хотим оставить в стране после Чемпионата мира по футболу FIFA».

Ольга Макарова, мама Ангелины, атлета Специальной Олимпиады России:

«Когда мы узнали о том, что Лине выпал шанс принять участие в матче открытия, мы, конечно, очень обрадовались. Она всегда такая старательная, много работает и участие в таком мероприятии это для нее не только праздник, но и стимул, уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Футбол – ее любимый вид спорта, и она очень эмоциональный болельщик. А для девочки с ее диагнозом – это важный момент в развитии».

Юрий Смирнов, президент Специальной Олимпиады России, депутат Государственной думы РФ:

«Специальная Олимпиада России помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны. Все это дарит бесценные моменты счастья и радости. А возможность приобщиться к мировым спортивным событиям, которым суждено стать историческими, как Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, говорит о том, что нет границ для воли к победам».

Являясь Официальным партнером FIFA, Coca-Cola уже много лет активно участвует в Детско-юношеской программе FIFA и разделяет ее ценности. В рамках программы во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Coca-Cola предоставляет юным атлетам Специальной Олимпиады уникальную возможность стать частью мирового первенства. Помимо матча открытия, юные спортсмены с особенностями развития примут участие еще в 11 матчах Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где они выступят в роли флагоносцев.

Всего благодаря партнерству компании Coca-Cola с FIFA, 64 участника Детско-юношеской программы выступят на играх Чемпионата мира по футболу FIFA в роли сопровождающих судьи, 768 человек смогут стать флагоносцами, а 776 мальчиков и девочек из разных уголков России станут подающими мячей.

Сопровождающий судьи – человек, задача которого передать судье монету для определения роли команд.

Капитаны команд, судья и сопровождающий судьи встречаются в центре поля для того, чтобы подбросить монетку. Один из капитанов команд выбирает орел или решку, после чего сопровождающий судьи передает арбитру монетку для подбрасывания. Согласно правилам FIFA, выигравшая команда получает право выбора ворот, которые она будет атаковать. Команда, проигравшая жребий, получает право начального удара.

О Детско-юношеской программе FIFA

Детско-юношеская программа действует, начиная с Чемпионата мира по футболу FIFA 1998 года. Цель программы – подчеркнуть важность создания в рамках футбола возможностей для молодых людей, начиная с раннего возраста и вне зависимости от пола. В каждом матче Чемпионата мира по футболу FIFA могут принять участие до 60 юных любителей футбола. Все они займут важные роли: подающие мячи, флагоносцы, помощники судей, сопровождающие игроков. Команды юных помощников обычно набирают среди жителей городов, в которых проходят матчи. Так, поклонники футбола получат опыт и впечатления, которые останутся в их сердцах на всю жизнь, как сувениры с Чемпионата мира по футболу FIFA.