Открытый чемпионат по воркауту пройдет в Геленджик в День молодежи

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Праздник будет отмечаться в России 27 июня.

Мастера воркаута со всего Краснодарского края и Ростовской области будут состязаться в двух дисциплинах - «силовой фристайл» и «силовое троеборье».

Фристайл подразумевает выполнение различных элементов и трюков за определенное время. Троеборье включает три упражнения, сложность которых зависит от возрастной категории: подъемы с переворотом/ выходы силой, подтягивания, отжимания от брусьев. Также на площадке пройдут соревнования по skateboarding и kickscooter, состоится розыгрыш призов, выступят творческие коллективы и будут работать различные интерактивные площадки.

Начнется мероприятие в 17.00 на территории скейт-парка, расположенного на набережной курорта, в районе её пересечения с улицей Красивой.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик