Адская жара и грозовые дожди: синоптики рассказали о погоде в последние дни июня

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До конца июня на территории Крыма ожидаются грозовые дожди. При этом дневная температура воздуха повысится до +37°С.

Об этом сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

По данным синоптиков, 27-29 июня влажный тропический воздух обусловит на полуострове развитие кучево-дождевой облачности, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха будет повышаться и составит: 27 июня ночью +15…+20°С, днем +29…+34°С; 28 и 29 июня ночью +17…+22°С; днем +32…+37°С. Ветер восточный умеренный 7-12 м/с, местами до сильного 15 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +23°С у берегов Феодосии, Алушты, Ялты, Севастополя. В Керченском проливе также +23°С. В Азовском море +24°С.

В Симферополе 27-29 июня переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер со скоростью 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20°С, днем до +36°С.

Источник: 3652.ru