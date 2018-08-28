Владимир Синяговский: Общественная приемная лидера нашей партии стала площадкой для решения проблем избирателей и обсуждения новых инициатив во всех сферах интересов человека...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский провел прием граждан в Новороссийской общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, накануне 10 годовщины ее открытия.

Чистякова Елена Геннадьевна обратилась к депутату по вопросу трудоустройство сына-выпускника ВУЗа. Получив строительную специальность, выпускник ВУЗа хотел бы начать трудовую деятельность в крепком профессиональном коллективе. Кстати, вопросы профориентации и распределения выпускников профессиональных учебных заведений уже много лет находятся в приоритете Владимира Ильича. В ближайшее время молодого специалиста пригласят на собеседование по рекомендации депутата.

Вопросы малого бизнеса депутат обсудил с предпринимателем Раецкий Дмитрий Вацлавович. Много лет он работал в тендеме с Владимиром Ильичом в городе-герое Новороссийске. Их совместный объект является гордостью горожан. Это наша знаменитая набережная. Сейчас предприниматель работы по благоустройству на субподряде осуществляет в другом городе-герое - Севастополе. Кстати, по словам коллег депутата уже там фирма Раецкого на хорошем счету.

О ходе реализации партийного проекта "Единой России" в городе-герое Новороссийске по благоустройству городской среды рассказал куратор проекта депутат городской думы Козырев Виталий Александрович. Вызывает тревогу Владимира Синяговского затянувшиеся сроки проведения торгов по утвержденным объектам. Сроки и качество работ подрядчика станет предметом серьезного разговора на политсовете местного отделения партии "Единая Россия".

Приятную новость депутату Государственной Думы сообщил Виталий Козырев по завершению встречи. Директор ФК "Черноморец" доложил, что по результатам жеребьевки очередную игру в Кубке России наша команда сыграет с московским "Спартаком" на своем поле. Предстоит провести много работы для встречи высоких гостей.