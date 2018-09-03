Открылась первая в Сибири ферма с роботами-доярами

/Тема дня/

В селе Ягодном Асиновского района состоялось открытие второй очереди современного животноводческого комплекса беспривязного содержания ООО «Сибирское молоко».

Проект молочно-товарной фермы на 802 головы реализуется при поддержке администрации Томской области. Первую очередь комплекса на 400 фуражных коров открыл глава региона Сергей Жвачкин в августе 2017 года.

На площадке комплекса компания «Сибирское молоко» впервые в Сибири будет использовать технологии роботизированного доения, а также откроет современный учебный центр, где будут обучаться новейшим технологиям молочного животноводства школьники и студенты аграрных вузов и техникумов региона, повышать квалификацию работники зооветеринарных служб, владельцы фермерских хозяйств и личных подворий, информирует отдел информационного обеспечения и внешних связей Аграрного центра Томской области.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/novosti-sibiri/18268-Otkrylas-pervaja-v-Sibiri-ferma-s-robotami-dojarami