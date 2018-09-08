«КаскоЭкономия» – новая опция для бережливых водителей от «АльфаСтрахование»

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«АльфаСтрахование» запускает новый сервис «КаскоЭкономия» в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Опция поможет получать клиентам скидку до 25% на новый полис каско или до 500 «АльфаБАЛЛОВ» ежемесячно и тратить их на страховые продукты компании.

Клиенты с действующим полисом каско «АльфаСтрахование» смогут накапливать бонусные баллы за хорошее вождение, а те, кто пока приобрел только ОСАГО, получат возможность сэкономить до 25% от стоимости каско.

Манера езды застрахованных будет ежесекундно отслеживаться с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга будут происходить автоматически без необходимости каждый раз запускать приложение. Оно отразит, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем. Каждая поездка будет оценена с точки зрения безопасности, после чего «КаскоЭкономия» покажет, сколько километров или дней необходимо для получения баллов или скидки. Если оценка стиля вождения была произведена по поездке, в которой пользователь был не за рулем, необходимо отметить это в приложении.

После каждой тысячи километров, которые нужно проехать не более чем за 90 дней, клиент с действующим полисом ОСАГО получит список рейтингов с данными о своей езде. Из них сформируется итоговый результат, определяющий размер скидки. При хорошей манере езды клиент получит промокод на скидку на полис каско в 25%, при нормальной – 10%. Промокод действует девять месяцев, за это время клиент сможет оформить каско со скидкой на сайте «АльфаСтрахование». Сделать это можно только на имя и авто, которые ранее были указаны им в приложении. Застраховать через сайт можно автомобиль стоимостью до 2 млн руб., пройдя стандартную процедуру осмотра.

Владельцы действующих каско получат «АльфаБАЛЛЫ» в конце календарного месяца. При хорошей манере езды клиент получит 500 баллов, при нормальной – 100. В случае заявления убытка по полису баллы не начисляются. Начисление баллов прекращается в момент окончания полиса каско.

Использование баллов происходит в соответствии с правилами программы лояльности: «АльфаБАЛЛЫ» можно потратить на оплату до трети стоимости автокаско при первичной покупке, на пролонгацию каско, полис выезжающего за рубеж, продукты «АльфаРемонт» и «Добрые соседи».

Контролировать «АльфаБАЛЛЫ», узнавать информацию о приобретениях и операциях, а также статус и число начисленных баллов можно в личном кабинете пользователя на сайте компании alfastrah.ru или в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл». За скачивание и регистрацию в мобильном приложении участники программы лояльности дополнительно получают 500 баллов. Участникам со статусом Gold доступна VIP-телефонная линия, благодаря которой можно получить ответы на любые вопросы, связанные с услугами «АльфаСтрахование». Передавать баллы другим клиентам или сторонним людям нельзя, при этом «АльфаБАЛЛЫ» не сгорают и не имеют срока давности.

«Наши клиенты могут сами контролировать риски и получать бонусы от компании за лояльность и хорошее вождение. Отслеживая свою манеру езды, можно ежедневно начислять себе баллы, которые легко потратить на последующую выгодную покупку страховых полисов», - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование».

Источник: Группа «АльфаСтрахование»