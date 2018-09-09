Абрау-Дюрсо вошло в топ-10 лучших путешествий на выходные в начале осени

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Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие события и фестивали для туристов на сентябрьские выходные. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий.

В первую десятку туристических событий начала осени вошли День города в Москве, Мировой Чемпионат Фейерверков в Калининграде, фестиваль фермерской еды "Своё" в Великом Новгороде, фестиваль воздушных змеев "Воздухфест" в Астрахани, военно-исторический фестиваль "Ивангородский рубеж" в Ивангороде (Ленинградская область), фестиваль исторической реконструкции "Елецкий набат" в Ельце (Липецкая область), Фестиваль походной кухни в Калязине (Тверская область), гастрофестиваль "О, да! Еда!" в Абрау-Дюрсо, фестиваль заповедников "Пятнистый фест" в Пуште (Мордовия) и фестиваль "Русская матрешка" в Сергиевом Посаде.