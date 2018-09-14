Виктор Хрестин отказался от депутатского мандата

Виктор Хрестин участвовал в выборах в муниципальный парламент как самовыдвиженец. Он оказался первым, набрав почти 1 тыс. голосов избирателей.

«Я искренне всем вам благодарен! Мои полномочия в должности главы завершаются. Желаю удачи новому главе. И дай Бог процветания нашему любимому городу-курорту Геленджик», — сказал Хрестин.

Пост мэра Геленджика Виктор Хрестин занимал с 2008 года, до этого несколько лет работал сити-менеджером курорта и первым заместителем мэра. Редакция Ленты желает Виктору Александровичу крепкого здоровья и благодарит за многолетнюю плодотворную работу.