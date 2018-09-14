По этому округу в связи с отказом от мандата победителя пройдут довыборы.
Виктор Хрестин отказался от депутатского мандата
Экс-глава Геленджика, победивший на выборах в городскую думу по округу № 17, отказался от депутатского мандата по состоянию здоровья.
Виктор Хрестин участвовал в выборах в муниципальный парламент как самовыдвиженец. Он оказался первым, набрав почти 1 тыс. голосов избирателей.
«Я искренне всем вам благодарен! Мои полномочия в должности главы завершаются. Желаю удачи новому главе. И дай Бог процветания нашему любимому городу-курорту Геленджик», — сказал Хрестин.
Пост мэра Геленджика Виктор Хрестин занимал с 2008 года, до этого несколько лет работал сити-менеджером курорта и первым заместителем мэра.
Редакция Ленты желает Виктору Александровичу крепкого здоровья и благодарит за многолетнюю плодотворную работу.
Как писали СМИ, исполняющим обязанности мэра Геленджика назначили Алексея Богодистова. Он занял пост заместителя главы администрации за сутки до этого, сложив полномочия депутата городской думы.
Назначение во главе ведущего курорта края человека без опыта работы в муниципалитете вызвало много споров и вопросов. Надеемся, что во время проведения конкурса на замещение должности главы города-курорта Геленджика на многие вопросы читатели получат ответы.
Источник: https://news.mail.ru/politics/34738788/?frommail=1