В Новороссийске уникальную природу Прилагунья хотят застроить "доходными домами"

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В результате работ по подготовке строительной площадки в окрестностях Суджукской лагуны уничтожены критические местообитания краснокнижных видов.

Учёные и неравнодушные жители Новороссийска бьют тревогу! Уникальная Суджукская лагуна снова в опасности! На примыкающей к ней территории, которую называют Прилагуньем, являющейся водосборной зоной лагуны и местом произрастания большого количества редких и охраняемых видов растений, 6 сентября 2018 года начались работы по планировке и очистке от растительности двух земельных участков. Это участки с кадастровыми номерами 23:47:0310011:44 и 23:47:0310011:45.

Работы, производимые с использованием бульдозера, привели к частичному уничтожению растительности, в состав которой входят виды, занесённые в Красную книгу России. Это орхидеи (офрис пчелоносная и ятрышник болотный), узколокальный эндемик колокольчик Комарова, крупнейшая популяция (более 1000 особей) степного гиацинта - бельвалии великолепной. Пострадали и виды растений, занесённые в Красную книгу Краснодарского края: зопник крымский, володушка тончайшая, наголоватка нежная, шпажник тонкий, а также исчезающий вид - лютик ужовниколистный. Но самым важным и уникальным видом, создающим среду обитания для других редких видов растений, является злак - луговик средний, включенный в Красную книгу Краснодарского края и в Приложение к Красной книге России. На территории Российской Федерации луговик средний растёт только в водосборной зоне Суджукской лагуны. При этом популяция этого вида в значительной степени сконцентрирована на земельных участках, на которых начались работы. В связи с проведёнными 6 сентября земельными работами была уничтожена треть единственной в России популяции луговика. Кроме того, был частично засыпан сезонный водоём, в котором растут ятрышник болотный, шпажник тонкий, лютик ужовниколистный, обитают краснокнижные тритон Ланца и болотная черепаха.

Вина за производство данных работ и уничтожение редкой растительности на территории водосборной зоны Суджукской лагуны лежит на администрации Новороссийска, которая является собственником вышеуказанных участков, а также на ООО "Квартал", у которого они находятся в аренде. Целью производимых работ является коммерческая застройка части уникальной природной территории. Согласно решениям городской администрации, одному из этих участков придан вид разрешенного использования "Строительство гостиниц, мотелей, доходных, гостевых домов и иного временного жилья", другому - "Спорткомплексы, спортивные залы, спортивные площадки, бассейны".

При этом администрации города прекрасно известно, что на данных участках массово произрастают редкие и охраняемые виды растений. В 2016 году вопрос о судьбе Прилагунья рассматривала совместная комиссия с участием представителей Министерства природных ресурсов Краснодарского края, Управления ООПТ Краснодарского края, администрации Новороссийска, представителей научной общественности. Комиссия осуществила обследование территории водосборной зоны Суджукской лагуны, занимающую площадь более 18 гектаров. Итогом её работы стал акт от 4 августа 2016г., подписанный всеми участниками комиссии, согласно которому территория водосборной зоны Суджукской лагуны нуждается в сохранении и особой охране, и в целях предотвращения застройки указанной территории и уничтожения редких видов сосудистых растений комиссия считает необходимым рассмотреть возможность:

- расторжения договоров аренды земельных участков с ООО "Квартал";

- создания до конца 2016 года на указанной территории особо охраняемой природной территории местного значения".

В рамках реализации данного решения в конце 2016 года на части обследованной территории решением Городской думы Новороссийска была создана ООПТ местного значения природная достопримечательность "Прилагунье", однако ее площадь составила всего 8,45 гектаров - то есть меньше половины той территории, на которой должна была быть создана данная ООПТ. При этом участки, находившиеся в аренде у ООО "Квартал", в состав охраняемой территории не вошли, хотя они являются одними из наиболее ценных в природоохранном отношении. Договоры аренды с этой компанией не были расторгнуты.

Данное пренебрежение администрации Новороссийска интересами сохранения уникальных природных комплексов водосборной зоны Суджукской лагуны привело к тому, что сейчас началось их уничтожение. Застройка участков, находящихся в аренде у ООО "Квартал", не только уничтожит произрастающие на данной территории растительные сообщества, она может привести к пагубным последствиям и для самой лагуны, поскольку при строительстве объектов будет нарушен водоносный слой, что неминуемо скажется на состоянии памятника природы.

В связи с этой угрозой Антон Попович - новороссийский учёный, внёсший серьёзный вклад в сохранение уникальных природных экосистем этого города, создал на сайте Change.Org петицию в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "Остановите уничтожение уникальной экосистемы водосборной зоны Суджукской лагуны!" Экологическая Вахта по Северному Кавказу призывает всех неравнодушных граждан подписываться под этой петицией!

Также сегодня координатором Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК) Андреем Рудомахой было направлено официальное обращение на имя губернатора Кубани с просьбой принять неотложные меры по обеспечению сохранности уникальной природы окрестностей Суджукской лагуны, для чего необходимо прекратить любые работы на данной территории, расторгнуть договоры аренды с ООО "Квартал" и увеличить площадь ООПТ "Прилагунье" в соответствии с решениями комиссии 2016 года. Координатор ЭВСК в своём обращении подчеркнул, что бездействие руководства города Новороссийска, в результате которого допущено уничтожение критических местообитаний краснокнижных видов вблизи Суджукской лагуны, идёт вразрез с политикой администрации Краснодарского края по сохранению зелёных зон и уникальных природных объектов на территории нашего региона.

На территории природного комплекса Суджукской лагуны и её водосборной зоны обитает 533 вида растений, из которых 14 видов сосудистых растений занесены в Красную книгу России, 4 вида включены в Приложение к Красной книге России, 27 видов включены в Красную книгу Краснодарского края, 5 видов - в Приложение к Красной книге Краснодарского края. Здесь также обитают 6 редких и охраняемых видов насекомых, из которых 2 вида включены в Красную книгу России, 4 вида - в Красную книгу Краснодарского края. На территории комплекса обитают краснокнижные тритон Ланца, малоазиатская лягушка, болотная черепаха, средиземноморская черепаха Никольского, желтобрюхий полоз. Кроме того, отмечается высокое видовое разнообразие птиц - 182 вида, из которых 19 видов включены в Красную книгу России: кудрявый пеликан, чернозобая гагара, савка, белоглазая чернеть и другие; 12 видов включены в Красную книгу Краснодарского края: пестроносая крачка, морской голубок, бледная пересмешка и другие.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу