В Мысхако захвачен в собственность еще один участок лесного фонда?

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Благодаря очередной сделки с лесными землями, осуществлённой при полном бездействии краевого Минприроды, 6,5 гектаров реликтового леса стали "землями сельскохозяйственного назначения".

В Краснодарском крае процветает практика незаконного вывода из состава лесных земель и передачи их в частную собственность. Происходит это благодаря системному бездействию в данной сфере Министерства природных ресурсов Краснодарского края, которому доверено управление лесным фондом в пределах региона и контроль за его сохранностью. Очередной такой факт выявлен Экологической Вахтой по Северному Кавказу на территории города Новороссийска в районе посёлка Мысхако.

В августе этого года при анализе публичной кадастровой карты в сопоставлении её со схемой Шесхарисского участкового лесничества Новороссийского лесничества было установлено, что в квартале 99А этого лесничества в 2015 году был образован земельный участок 23:47:0118024:869. Участок расположен на восточном склоне горы Колдун, занимает обширную территорию площадью 6,5 гектаров и целиком располагается на землях, покрытых реликтовым приморским лесом. При этом данный лесной участок неизвестно каким образом отнесён к землям сельскохозяйственного назначения. Более того, как показала выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в 2017 году он был передан в долевую собственность гражданам Шнякину, Шевцову и Присяжной. Что никак не вяжется с требованиями лесного законодательства, согласно которым передача лесных земель в частную собственность запрещена.

При анализе этой ситуации было установлено, что часть участка 23:47:0118024:869 Министерством природных ресурсов Краснодарского края в начале того же 2015 года была сдана в аренду компании ООО "БЭСТА". То есть у одной и той же земли оказались два пользователя. При этом Министерство переданный в аренду земельный участок на кадастровый земельный учёт не поставило. Основываясь на этом недочете, один из собственников участка Шнякин Андрей Евгеньевич в июне этого года подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к Министерству с требованием признать договор аренды от 2015 года, заключенный с ООО "Бэста" и торги, на которых этой компании было продано право аренды, недействительными. Не министерство затребовало вернуть в его распоряжение украденные у Российской Федерации лесные земли, а лицо, в чьей собственности они незаконно оказались, теперь через суд пытается закрепить свое право на них! По данному иску судом в настоящее время ведется производство по делу №А32-23236/2018.

Из всего этого следует, что краевое Минприроды вообще не контролирует ситуацию с землями, за сохранность которых оно несёт ответственность. Министерство сдаёт в аренду лесной участок, в пределах этой сданной в аренду земли незаконно формируется участок земель "сельскохозяйственного назначения", который затем передаётся в собственность, уполномоченный обеспечить его сохранность государственный орган всё это видит, однако "и в ус не дует".

В связи с захватом лесной земли возле Мысхако Экологическая Вахта направила в адрес кубанского Минприроды официальное письмо с информацией об этой проблемной ситуации и попросило сообщить, когда министерству стало известно о незаконном формировании на землях лесного фонда участка 23:47:0118024:869 с отнесением его к землям сельскохозяйственного назначения, а также о незаконной приватизации данного участка, какие меры по признанию незаконными данных противоправных действий были им предприняты, каковы результаты данных действий.

Министерство предоставило на этот запрос совершенно пустой и бессодержательный ответ, который свидетельствует о том, что ничего этот орган по факту незаконного изъятия из лесного фонда крупного участка особо ценных в природоохранном отношении лесных земель не делал и делать не собирается. Итогом всего этого министерского бездействия может стать то, что очередной участок приморских лесов в районе Новороссийска будет уничтожен, застроен и потерян для нынешних и грядущих поколений.

В этой связи, необходимо внимание общественности к судебному процессу, который идет в Арбитражном суде Краснодарского края, так как в его рамках будет решаться судьба этого участка новороссийских реликтовых лесов. Предварительное судебное заседание по этому делу состоялось 10 сентября 2018 года. В принятом на этом заседании определении судья Александр Боровик назначил следующее судебное заседание на 16 октября 2018г. Он потребовал от Шнякина представить документы, содержащие информацию о судьбе участка до того, как он оказался в его собственности и рассмотреть вопрос о проведении правовой экспертизы, а от министерства - представить доказательства публикации извещения о проведении аукциона, на котором было продано право аренды спорного земельного участка. Министерство уже неоднократно проводило такие аукционы с грубыми нарушениями и, возможно, что аукцион, на котором было продано право аренды на участок в квартале 99А, тоже был проведен не очень легитимно. Сейчас это может привести к тому, что суд удовлетворит иск Шнякина и признает договор аренды с ООО "Бэста" ничтожным. При этом судьба этого договора аренды не столь важна. И если договор аренды будет расторгнут - то это может быть даже хорошо, так как вряд ли деятельность ООО "Бэста" сулит что-либо хорошее природным комплексам на арендованном этой компанией лесном участке. Главное, чтобы судья Боровик в данном судебном процессе дал правильную правовую оценку законности приватизации земельного участка 23:47:0118024:869. На основании которой, в дальнейшем можно было бы вернуть этот участок леса в государственную собственность и земли общего пользования.

Источник: ЭВСК, Пресс-служба