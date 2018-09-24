Россия шагнула в новые избирательные реалии

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Второй тур выборных процессов в России сентября-2018 войдет в современную историю развития демократии в стране в 21 веке.

4 региона поломали стабильную систему административных выборов. В Приморье итоги выборов отменили. В Хакасии кандидат от партии власти снял свою кандидатуру. В Хабаровске победил представитель ЛДПР. Во Владимирской области действующий губернатор проиграл фактически еще в первом туре.

Первые мысли после предварительных итогах выборов в России:

- начался новый этап в развитии избирательной системы в стране; и если не будут вновь возвращены рычаги для административного ресурса, то на наших глазах, на мой взгляд, резко возрастает уровень демократизации власти

- повышение явки на втором туре свидетельствует о повышении доверия к власти(к возможности реального выбора); и заметьте без различных мотиватов в виде ярмарок и конкурсов

- к новым реалиям не готова оппозиция, особенно на региональном и муниципальном уровне(ставки были сделаны явно не для победы изначально)

- возвращается потребность в социальных технологах, которых вытесняли за последние 10 лет спецы административных регуляторов(пример показали политтехнологи в Хабаровске, присланные из Севастополя)

- избиратель устал от старых лиц и старый аппарат партии власти; запрос на молодого кандидата

- будем теперь смотреть - будет ли наказан за провал куратор выборов в администрации, сумеет ли руководство "ЕР" сделать своевременные выводы по провалам в кампании 2018 года.

Андрей Фонарев