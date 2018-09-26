Если вы увидели деньги под дворником своей машины, уезжайте немедленно

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На Фейсбуке появилась история, которая заставляет задуматься.

“Выезжая с парковки супермаркета, я обнаружил, что у меня под дворниками засунута 500 рублевая купюра. Если бы я не слышал о подобных случаях раньше, то обязательно бы вышел, чтобы взять ее, а так – заблокировал двери и тронулся.

Тут же вместе со мной тронулась сильно затонированная машина без номеров, которая стояла рядом. Она выехала за мной со стоянки, но преследовать не стала, и свернула в другом направлении.

Представьте, что вы припарковали машину около магазина, пошли за покупками, вернулись с пакетами, положили их в багажник, сели, завели машину и заметили, что под дворниками на стекле торчит крупная купюра. Кстати, ненастоящая.

Купюру кладут именно под дворники, ведь, чтобы забрать её, нужно выйти из машины. Такие случаи часто происходят на парковках и у гаражей, где машины стоят передом к стене, и купюру заметить сложно, пока не отъедешь.

Вот так подарочек, обрадуетесь вы, и зря. Потому что это всего лишь хитрый ход, который придумали мошенники, чтобы увести вашу машину. Вы выходите, оставляя машину заведенной, преступник ныряет за руль и жмёт по газам. Вы даже не успеваете ничего сообразить, так быстро и неожиданно все происходит!”

Не дайте себя обмануть подобным образом!

Источник: https://proua.com.ua/esli-vy-uvideli-dengi-pod-dvornikom-svoej-mashiny-uezzhajte-nemedlenno.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com