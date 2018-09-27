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Владимир Синяговский: Профсоюзы поддерживают законопроект о диспансеризации

26 сентября депутаты приняли во втором чтении  законопроект о предоставлении работникам времени для прохождения диспансеризации.

Депутат Синяговский пояснил: «Находясь в регионе, я встречался с представителями профсоюзов и обсуждал данный законопроект. Председатель профсоюза работников культуры города Новроссийска  Андрей Малахов проинформировал меня, что люди с большим энтузиазмом отнеслись к данной законодательной инициативе и всецело поддерживают ее».

Законопроект подготовлен в рамках исполнения «майских указов» Президента РФ В.В. Путина, в соответствии с которыми c 2013 года Минздравом России была возрождена всеобщая диспансеризация населения. В Трудовом кодексе РФ закрепляется право работников на освобождение от работы на два рабочих дня раз в 3 года при прохождении диспансеризации. При этом за эти дни работникам выплачивается зарплата.

Владимир Синяговский подчеркнул: «Очень важно отметить, что данным законопроектом мы возлагаем на медиков дополнительную серьезную ответственность за то, чтобы эти дни были использованы эффективно. Диспансеризация не должна быть просто дежурной записью в медицинской карте. К сожалению, на сегодняшний день зачастую диспансеризация сводится к определению пригодности человека для выполнения тех или иных работ. При современном уровне развития медицины можно предотвратить многие болезни, если заметить их в самом начале развития. Мы надеемся, принимаемый законопроект позволит получать объективную картину состояния здоровья человека и осуществлять профилактику заболеваний», – сказал Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Тема дня

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