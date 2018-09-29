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Даниил Квят: «Хочу поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за возможность снова выступать в «Формуле-1»

Российский гонщик Даниил Квят, подписавший контракт с «Торо Россо» на выступления в 2019 году, поделился впечатлениями о возвращении в «Формулу-1».

«Прежде всего хочу поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за возможность снова выступать в «Формуле-1», и я особенно рад вернуться в хорошо знакомую команду.

В «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома, и уверен, что так будет и в следующем сезоне.

Также я хочу поблагодарить «Феррари» за доверие моим навыкам пилотирования, и это  позволило мне остаться на связи с «Формулой-1» в качестве пилота по развитию болида. Несмотря на то, что мои обязанности в основном касались симулятора, я многому научился, и теперь чувствую себя сильнее и готовым лучше, чем в момент ухода из «Торо Россо», – сказал Квят.

Он также добавил, что «никогда не отказывался от надежд вернуться в гонки».

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост также рад возвращению российского спортсмена.

«Считаю, что он заслужил еще один шанс в «Формуле-1». Даниил – гонщик с большими умениями и фантастической скоростью, которую он показывал в своей карьере неоднократно.

В прошлом ему приходилось сталкиваться с некоторыми трудностями, но я уверен, что он созрел, проведя год без гонок, и сможет продемонстрировать в будущем свои неоспоримые качества. Мы будем изо всех сил стараться обеспечить его хорошей техникой, и я чувствую, что лучшее еще только впереди.

Вот почему мы рады приветствовать его в нашей команде – чтобы начать успешный совместный сезон», – сказал Тост.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1067338322.html

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