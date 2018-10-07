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8 лет назад, в октябре 2010 года появился Instagram.

Сервис для публикации фотографий и коротких видеороликов создали Кевин Систром и Майк Кригер. К декабрю 2010 года у Instagram был уже миллион зарегистрированных пользователей. В июне 2011 года – 5 миллионов. В конце марта 2014 года был зарегистрировано 200 миллионов. Ранее, в конце сентября основатели Instagram объявили об уходе из компании. Новым генеральным директором назначен Адам Моссери. 4 октября Instagram представил две новых функции – теперь в приложении сервиса появились виртуальные «визитные карточки» Nametag, похожие на QR-коды, и сообщества для учащихся и выпускников школ и университетов. Феномен Instagram в том, что там есть абсолютно все, рассказала в эфире радио Sputnik специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш.

«Instagram ведет нас к огромной социальной открытости, когда по большому счету не остается секретов. То, что мы хотим показывать, транслировать вовне, становится не просто всем, а абсолютно всем. Это интересный социальный феномен. Раньше таких опций не было в принципе. Instagram – мобильная история, он неотъемлемо связан со смартфонами, с развитием этих гаджетов. Есть концепция, что мобильная эпоха наступила, в том числе и благодаря Instagram. Аккаунт начинается с человека, которому есть что рассказать. Все, что крутится вокруг Instagram, так или иначе крутится вокруг людей, вокруг их личности, мыслей. Большое заблуждение, что тексты не важны. Русскоязычный Instagram, в отличие от всего остального мира, очень читающий. Сейчас тексты выходят едва ли не на первый план. Фотографии – это завлекаловка, они привлекают внимание, провоцируют открыть и прочитать текст. Тексты в Instagram стали печатать огромные. Формат Instagram позволяет в посте использовать не больше 2200 символов, люди стали делать огромные тексты, продолжая их в комментариях. Сейчас популярен формат, когда перелистываются несколько фотографий, и текст, который не поместился в пост, размещают картинкой. Instagram давно вышел за рамки просто развлечения. Феномен Instagram, что там есть абсолютно все – вы можете купить одежду, кухонную утварь, можете читать блоги психологов, следить за жизнью звезд, узнавать, как дела у вашего племянника. Там есть все для жизни, для восприятия информации. По статистике, подавляющее большинство пользователей Instagram – женщины, по возрастному критерию основной объем от 20 до 40. Скоро Instagram сильно помолодеет, будущее у него прекрасно», – рассказала Евгения Кулиш.

Источник: https://ria.ru/radio/