Пугачева и Галкин разводятся, и из-за кого?

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Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут.

По информации росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, пишет российское издание Vladtime.

Отмечается, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой, передают СМИ.

“Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама – возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей”, – пишет издание.

Источник: https://proua.com.ua/pugacheva-i-galkin-razvodyatsya-i-vot-iz-za-kogo-rossmi.html