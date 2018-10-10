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Кумир должен получить заслуженное наказание? Или...?

По поводу двух горе-футболистов говорить не хочется. Все СМИ публикуют видео. Смакуют подробности. А ведь мысли у нормальных людей здесь сходятся. И дискуссия лишний пиар уголовникам от спорта.

Родилась идея о другом. Все мы знаем, что общественно-значимые люди живут "под микроскопом" каждую минуту. Они влияют на миллионы умов, особенно молодых. К ним внимание прессы. Поклонники-болельщики подражают их манерам, прическам, татуировкам(к сожалению, на мой взгляд). Бытует мнение, что поэтому им иногда можно больше, чем остальным.

Не правильно это!..
В Госдуму надо внести поправку в уголовный кодекс страны. При рассмотрении уголовного дела в суде считать принадлежность обвиняемого к общественно-влиятельным личностям общества как отягощающий фактор при вынесении приговора. 
Как-то так. Юные футболисты должны уже сейчас получить урок на всю жизнь: если ты нарушил закон, отвечай; а если ты "звезда", отсиди в два раза больше!
Это нужно не Кокориным-Мамаевым, это нужно поклонникам-болельщикам кумира. 

А вы как думаете?

Андрей Фонарев.

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Категория: Новости / Тема дня

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