Премьер-министр Армении объявил о том, что уходит в отставку

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Таким образом Пашинян запустил процедуру досрочных парламентских выборов.

Во вторник перед началом внеочередного заседания правительства Пашинян подтвердил, что выступит с заявлением. "Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом: по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию", – отметил он.

Ранее в интервью France24 Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 9 либо 10 декабря.

Три из четырех фракций армянского парламента не хотели досрочных парламентских выборов в декабре, как на том настаивал премьер. Политики говорили, что не успеют подготовиться к выборам. Никол Пашинян расценил это как контрреволюцию и попытку не допустить формирования нового парламента.

Вечером 2 октября несколько тысяч человек пришли на митинг к воротам парламента Армении. Многие приехали из регионов.

Поводом послужил законопроект, который значительно осложняет роспуск Нацсобрания. После двухчасовых переговоров Пашинян вышел к сторонникам и объявил, что удалось достичь предварительной договоренности.

Источник: www.currenttime.tv