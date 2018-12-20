Владимир Синяговский: Драмтеатр имени Амербикяна стал гордостью Новороссийска!

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Новороссийский драматический театр им. Амербикяна покоряет краевые высоты.

На фестивале "Кубань фестивальная" актриса театра Татьяна Шариазданова удостоена премии имени народного артиста СССР Куликовского в номинации "Лучшая главная женская роль" за роль Жени в спектакле "Как Зоя гусей кормила".

Новороссийский театр впервые принял участие в конкурсной программе краевого фестиваля благодаря своему статусу - муниципальный театр. Много лет радует театралов юга России своими постановками новороссийские артисты во главе с главным режиссером Евгением Кушпелем.

"Мы благодарны депутату Госдумы РФ Владимиру Ильичу Синяговскому за поддержку и помощь. Ведь именно он поверил в нас и, будучи мэром города, инициировал создание муниципального театра в Новороссийске, - рассказал Евгений Кушпель, - Впереди новые премьеры, а значит новые высоты!"