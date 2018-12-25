В Новороссийске засверкала главная елка города!

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Новый год – это волшебный праздник, в это время по нашей планете сказка совершает путешествия к нарядным ёлкам, гремит раскатами фейерверков, вершит чудеса и окутывает всё сиянием добра! Исполняет самые сокровенные желания!

24 декабря, в преддверии самого чудесного и сказочного праздника на площади перед администрацией города была торжественно открыта главная новогодняя ёлка Новороссийска!

На церемонию открытия пришло множество детей, ведь для них Новый год – самый любимый праздник, а новогодняя елка – главное украшение праздника!

Открыл торжественную церемонию оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» и Народный молодёжный театр-студия «Сорванец» (актёры Морского культурного центра).

Бурными аплодисментами юные гости встречали выпускников Школы Деда Мороза и Снегурочки. Волшебники провели для ребят яркий новогодний флеш-моб. Дети с удовольствием повторяли движения за сказочными гостями!

С новогодним номером выступил вокальный коллектив «Музыкальный проспект». А Театр игр и развлечений «Петрушки» провели для маленьких новороссийцев веселую интерактивную программу.

Новогодняя елка – высотой в 20 метров, искусственная, ранее она собиралась из живых сосен. На елке 2019 закреплена светодиодная конструкция, состоящая из 10 тысяч лампочек, а дополняет необыкновенный образ зелёной красавицы музыкальное сопровождение!

Зажёг зелёную красавицу глава МО город-герой Новороссийск Игорь Алексеевич Дяченко. Главная ёлка города засверкала своими яркими огнями! Свершилось новогоднее чудо и с сегодняшнего дня будет радовать горожан своей красотой!

В канун Нового года все люди, независимо от возраста, верят в чудеса. Как говорится – если что-то очень сильно захотеть, то это обязательно сбудется! Так пусть все мечты в наступающем новом 2019 году обязательно осуществятся!

Источник: Управления культуры г. Новороссийска