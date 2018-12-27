Владимир Синяговский: Наша главная миссия помогать!

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В Новороссийске подвели итоги II-й открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» и конкурса «Мама года-2018». В атмосфере праздника общественность и власти города-героя оценили успехи семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Спартакиада является социальным проектом краевой общественной организации «Мир без границ» и ее этапы проходят в нескольких городах и районах Кубани, что позволяет привлечь к участию больше семей, где растут дети-инвалиды, обеспечить внимание населения, местных властей и распространить опыт такой нужной работы на большую территорию.

Несмотря на то, что спартакиада проводилась всего лишь во второй раз, на нее заявились более 500 участников из многих городов и районов Краснодарского края, за успехами которых следили десятки тысяч человек. Такая популярность и внимание сподвигли министерство спорта Кубани включить спартакиаду в официальный краевой календарь спортивных мероприятий. Участие в столь крупном и общественно важном проекте стало привлекательном для тех бизнес-структур, кто считает себя социально ответственными. Генеральным партнером стала компания «Газпром межрегионгаз Краснодар», затем инициативу поддержали еще несколько компаний и фирм из Новороссийска, Геленджика и Северского района.

И вот в городе-герое подвели итоги. Этапы спартакиады прошли в семи городах и районах края по семи видам спорта- бочча, шахматы, плавание, лёгкая атлетика, бадминтон, настольный теннис, пауэрлифтинг. В них принимали участие команды из 18 городов и районов Кубани. . Самыми представительными по числу участников стали команды Славянского района и Новороссийска ( 72 и 65 спортсменов) , они же завоевали больше всех медалей, в том числе золотых ( 10 и 14 соответственно). Тренеры, наставники и чиновники, обеспечившие столь стремительное развитие адаптивного спорта, получили благодарности организации «Мир без границ». Ее лидер, депутат государственной Думы Владимир Синяговский считает эту свою работу и работу всех, кто объединился вокруг организации, важнейшей человеческой миссией.

- В первую очередь за успехи всех, кто здесь собрался, надо благодарить матерей, которые на своих плечах несут столь многотрудный груз, -сказал Владимир Ильич. –В основе достижений ваших детей лежит правильное представление о роли семьи, если она крепкая, то создает условия, позволяющие ребятам заниматься спортом и творчеством, раскрывать свои таланты.

«Ваши успехи-это хороший пример для тех, кто здоров, им надо учиться у вас тому, как надо жить, к чему стремиться. Организацией помощи семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, я занимался, еще будучи главой города, это время показало, что если нет предела их возможностям, то и у нас не должно быть пределов для оказания им поддержки и помощи. Надо быть милосердными и равняться на вас», - обратился к участникам депутат.

Синяговский отметил большую роль первого председателя организации «Мир без границ» Максима Климова ( ныне-замглавы Геленджика), во многом благодаря его инициативам и предложениям в Новороссийске начало развиваться движение помощи инвалидам, их социальной адаптации. Конечно, успеху социального проекта способствует хорошее взаимодействие с главой Новороссийска Игорем Дяченко и его заместителем Натальей Майоровой. Мамы отмечают, что у городского руководства есть желание заниматься этим сложнейшим вопросом социальной работы, они активно создают систему медико-социальной и трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями.

«Мир без границ» всегда подчеркивает огромную роль мамы , которая сопровождает своего особенного ребенка всю жизнь, часто самоотрекается. Премия «Мама года» призвана показать гигантскую роль женщины в становлении такого ребенка, укрепление ее авторитета. В 2018-м премии удостоились 11 мам. История борьбы и успеха у каждой из лауреаток своя, но они так похожи в желании создать сыну или дочери все условия для гармоничного развития, добиться успехов, стать в этой жизни вровень со здоровыми детьми.

Владимир Ильич дал бы премию каждой маме, но в «Мире без границ», понимают, что тогда не будет той мотивации стремиться к успеху и включиться в работу организации. В этом году выделили тех, чьи дети добились больших высот в спорте и творчестве.

Елена Диденко - из Новороссийска. Ее дочь Даша в 2018-м стала финалисткой конкурса «Юная топ-модель России» , впервые за всю историю проекта, наравне со здоровыми детьми. В июле, в Севастополе, Даша вышла в финал конкурса «Добрая волна» Игоря Крутого, а в октябре завоевала призовые места на спартакиаде инвалидов Кубани, в ноябре на международном конкурсе «Бест оф зе бест» Дарья победила в номинации «Изобразительное искусство».

Дочь Марины Каргиной стала мастером спорта России по плаванию, и теперь Евгения хочет добыть золото для страны на параолимпийских играх.

Под опекой бабушки Даниил достигает одну высоту за другой. Анна Яковлевна Грекова так организовала жизнь внука, что он окончил музыкальную школу, учится в музыкальном колледже, участвует в различных краевых и федеральных конкурсах, занимается плаванием и лёгкой атлетикой.

Премии получили и мамы –героини из Краснодара, Горячего Ключа, Анапы, Геленджика, Туапсе, Северского , Крымского и Славянского районов.

- В планах нашей организации много новых интересных проектов, - рассказал председатель ее совета, депутат городской Думы Виталий Козырев, - но в первую очередь, конечно, провести в 2019-м году III-ю спартакиаду. Старт будет дан в марте в Геленджике, откроемся соревнованиями по бочча, а затем состязания продолжаться в Туапсинском районе, Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Славянском и Крымском районах.

Матвей Прокопенко