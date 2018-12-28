Рассказываем, какие типичные ошибки можно допустить в новогоднюю ночь и что делать, если не удалось устоять перед соблазнами.
Ошибка 1: Переедание
Наготовить побольше, чтобы стол ломился, чтоб бокалы для шампанского с трудом помещались между тарелками, — это у нас в крови. И это из родовой памяти: солнце начало новый годовой цикл — праздновать это надо с обильным угощением, чтобы год был щедрым. Вечер на 1 января так и назывался: Щедрец.
Но это не означает, что съесть необходимо всё, что наготовлено. Отягощать желудок в новогоднюю ночь — значит, портить себе праздничное настроение, как минимум. А ведь случается и хуже: желудочно-кишечный тракт может отреагировать на переедание остро и незамедлительно. По статистике страховых компаний, обращения в медучреждения с жалобами на проблемы ЖКТ 1 января — одни из самых распространённых.
Советы доктора
Не голодайте накануне Нового года!
Многие 31-го не едят, и это, по мнению врача-эндокринолога Медси Вадима Крылова, большая ошибка. В канун Нового года завтрак должен состоять из каши или отварного яйца и, например, бутерброда с икрой — совсем не обязательно откладывать самое вкусное на вечер.
Перед застольем — фрукты!
Фруктоза быстро попадет в головной мозг, он успокоится, расслабится и почувствует себя в безопасности. Тогда вы меньше съедите.
Важная пропорция, которая должна быть в каждый прием пищи: полтарелки свежих сырых овощей и полтарелки вкусностей. Тогда клетчатка своевременно очистит организм. Это правило самое главное, именно так вы не переедите.
Не думайте о калориях, а просто получайте удовольствие от общения.
Когда мы едим с удовольствием, выделяется гормон радости эндорфин. Наш организм пребывает в эйфории и, как ни странно, мы худеем. Но, если мы едим с чувством вины, в депрессии, то будем чувствовать тяжесть и можем поправиться.
Никаких лекарств «от живота» без назначения врача.
Ошибка 2: Выпить лишнего
На это многие горазды. Долгое застолье рождает азарт, а он — опасный друг. Медицинская статистика фиксирует только диагнозы, а не причины. И из неё следует, что в новогоднюю ночь наблюдается резкий рост количества отравлений. Алкогольные из них не выделяются, но все понимают, что не без них. Очевидно, что алкоголь повинен и в изрядной доле травм, ожогов и обморожений, количество которых также резко возрастает.
Советы доктора
Вадим Крылов советует во время застолья пить побольше, но — минеральной воды.
Пейте, чтобы восстановить баланс.
Почему с утра бывает плохо? Похмелье — это обезвоживание головного мозга, просто выходят соли — и этот баланс надо восстановить. Минеральная вода поможет это сделать. Но! крепкий алкоголь нужно не запивать, а закусывать.
Пейте, но знайте что.
Что касается безалкогольных напитков, то помните: стакан апельсинового сока — это та же тарелка макарон с курицей. Часто мы пристально следим за своей тарелкой, чтобы не съесть лишнего, и при этом не обращаем внимания, что пьём. Забудьте про лимонады, соки и даже компоты из-за большого количества сахара — вместо них минеральная вода, чай и кофе. Ошибка 3: Выскочить на балкон или на улицу налегке
Новый год, он ведь не в телевизор приходит, а в мир, окружающий нас. И конечно, хочется выйти из квартиры на улицу — вдохнуть новогодний воздух. А когда вокруг сплошные фейерверки, когда народ на морозце веселится — тем более. Но что поделать с ленью — так и не хочется натягивать шубу, шапку да сапоги?!
«Градусов добавил», — это не действенная защита от холода, а самообман разгорячённой спиртным головы. «Ненадолго», — неубедительное оправдание. Если выскакивать налегке, легко «подхватить» простуду. Кстати, некоторые страховые компании на первое место среди обращений за медицинской помощью в новогоднюю ночь ставят именно обращения по поводу простуд. Растёт и количество обморожений.
Советы доктора
Врачи уверены, что прогулки в новогоднюю ночь — дело не только весёлое, но и полезное для здоровья. Но и тут надо знать меру, считает хирург, ортопед-травматолог Медси Игорь Карягин.
Гуляйте разумно.
Помимо простуд при долгом пребывании на морозе можно получить и обморожение. Его первые признаки: ощущение лёгкого покалывания и жжения, онемение и бледность кожи. Прежде всего мороз схватывает выступающие части тела — нос, уши, а также пальцы.
Если заметили это у себя или товарища — быстро в тёплое помещение! Снимите промёрзшую обувь, перчатки, согрейте побелевшую часть тела при комнатной температуре, ни в коем случае не стоит растирать — так вы повредите сосуды. И параллельно вызывайте врача.
Ошибка 4: Фейерверки рядом с домом
Накануне каждого Нового года МЧС предупреждает: нельзя запускать петарды и тем более — фейерверки прямо во дворе. И всё равно ежегодно в оперативных сводках мелькает информация о людях, доставленных в больницы в результате попадания в них пиротехники. Залетают эти «игрушки» и на балконы, и даже в окна.
Это они виновники травм и ожогов, количество которых значительно вырастает в новогоднюю ночь. Перед запуском нужно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей. А ещё понимать, что радиус опасной зоны есть у самых обыкновенных хлопушек и бенгальских огней — 0,5 м. У наземных фейерверков и петард он уже составляет 5 м, у пиротехнических ракет и салютных батарей — 30 м, у профессиональной пиротехники — и того больше. Если хотите основательно «посалютовать» — лучше всего их сделать на специально отведённой МЧС площадке. Перед Новым годом они определяются в каждом городе. В Москве их более 300.
Советы доктора
Самое распространённое последствие от неправильного использования пиротехнических средств — ожоги. В этом смысле даже бенгальские огни могут причинить серьёзные неприятности, если искра попадёт, к примеру, в глаз. Более мощная пиротехника — более серьёзные ожоги.
Правило первой помощи, по словам доктора Карягина — остудить кожу. Сделать это можно холодной водой. Держать под ней поражённый участок нужно не менее 10 мин. А потом наложить асептическую повязку. Никакими маслами мазать нельзя — это распространённая ошибка.
Если пострадавший отделался лёгким покраснением кожи, этих мер может быть достаточно. Если же появились пузыри или ожог ещё более глубокий, холодная вода не поможет. Закрывайте ожоги марлевыми салфетками и немедленно вызывайте скорую.
Ошибка 5: Самолечение
Уберечься от всех возможных неприятностей получается не всегда. Случиться может всякое. Алкоголь бывает причиной скачков давления — причём как вверх, так и вниз. Расстройства желудочного-кишечного тракта может спровоцировать не только обильная еда, но и острые, копчёные или солёные блюда. Всеобщее веселье большой компании на ограниченной площади квартиры чревато банальными травмами: поскользнулся, упал, очнулся...
И тогда сразу встаёт серьёзный вопрос: где 1 января искать врача? У скорых вызовов хватает, да и не хочется звонить туда, если случай не слишком тяжёлый. У каждого из нас обычно имеется свой рецепт лечения и припасенные лекарства в аптечке. Однако без консультации врача такое самолечение опасно. Одно и то же лекарство может вызвать нежелательные побочные эффекты после выпитого накануне или быть несовместимым с препаратами, которые человек в этот день принимал.