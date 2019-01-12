13 января - День Российской печати

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю профессионального праздника - дня Российской печати.

"Дорогие друзья, уважаемые ветераны и работники СМИ, полиграфической и издательской индустрии, а также все, кто трудится в медиапространстве Краснодарского края! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!

В современной жизни невозможно переоценить роль средств массовой информации. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информации, во многом, именно вы определяете настроения в обществе. Благодаря вашему труду жители Кубани имеют возможность получать достоверную информацию обо всем, что происходит в районах и городах нашего края.

Вы заслужили признание и любовь читателей, зрителей, слушателей. В День российской печати – искренне желаю вам здоровья и вдохновения, радости и успехов, красоты и счастья, всегда оставаться добрыми и жизнерадостными.

Желаю вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! Мира и добра!

С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

Редакция Ленты присоединяется к поздравлениям депутата. Мы желаем коллегам творческих удач и непокоя. Будьте здоровы и хранимы!