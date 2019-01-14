Журналистов не пускают к могиле Аллы Пугачёвой!

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Журналисты стали первыми, кому удалось увидеть место, где будет похоронена Алла Пугачёва.

Алла Пугачёва купила себе могилу, говорят в ближнем окружении Примадонны. Речь идет о месте на Кузьминском кладбище, около брата. Будущее место для захоронения покрыто специальным материалом. Журналистов сюда не пускают, и съемочная группа НТВ стала первой, кому удалось увидеть это место.

Совсем недавно в семье Пугачёвой случилась трагедия: Примадонна похоронила старшего брата Евгения. Может быть, именно поэтому она всерьез задумалась о смерти.

Новость о приобретении Примадонны на Кузьминском кладбище для многих суеверных поклонников стала шоком, но самой певице, похоже, все равно.

Во сколько обошлось место для захоронения, работники кладбища не говорят. Единственное, что удалось узнать: Пугачёва хочет перезахоронить родителей, чтобы и после смерти быть рядом с ними.

Источник: https://mixer-1ruplus.ru/view/new/?utm_content=c3638bc634ae76272b5e0f2b6e02ac16&utm_source=8408&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=#