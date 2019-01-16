От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

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Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?

"За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", - уточнила Разворотнева. А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

А от чего можно отказаться?

"Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать", - советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме - сейчас требуется документальное подтверждение.

Полностью интервью исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светланы Разворотневой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Источник: https://rg.ru/2019/01/16/ot-kakih-platezhej-za-uslugi-zhkh-mogut-otkazatsia-hoziaeva-kvartir.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=465