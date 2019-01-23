Владимир Синяговский: Главное, не допускать повторения трагических событий прошлого!

/Тема дня/

24 января в православных храмах России и мира поминают всех убиенных казаков, погибших в результате геноцида казачества, развернутого большевиками в 1919 году. Жертвами этого геноцида стали по самым скромным подсчетам более 3 миллионов представителей казачества - от новорожденных детей до седых старцев.

"24 января 1919 года стало трагической датой в судьбе казачества. С тех пор День памяти жертв политических репрессий и геноцида проходит во всех казачьих округах. Трагическое прошлое стало созидательной энергией для единения.

Волна репрессий прокатилась по судьбам многих народов нашей страны, но казакам первым пришлось испить эту горькую чашу до дна.

На протяжении многих лет казаки являлись гарантом стабильности и безопасности, образцом стойкости, преданности, патриотизма. Во все времена им были свойственны чувство собственного достоинства.

И сегодня, молодое поколение казаков чтит историю, преумножает славу казачества и доблестно защищает границы Родины!

Много добрых и светлых дел вершится с участием казачества, и наша задача помнить подвиги предков и не допускать повторения трагических событий прошлого!" - отметил депутат Государственной Думы, казачий полковник Владимир Синяговский.