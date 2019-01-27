Россияне должны готовиться к подорожанию овощей

Цены на плодоовощную продукцию с начала января в среднем выросли на 3,1%, в том числе на огурцы - на 8,4%, помидоры - 6,1%. Годовая инфляция на продовольственные товары при этом выросла с 1,7 процента в октябре до 2,5 в ноябре прошлого года.

Сдерживалась инфляция как раз в основном за счет плодоовощной продукции: (огурцы и помидоры) их цена по-прежнему ниже, чем год назад, на 12-13 процентов. Но это может очень скоро измениться.

Президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников прокомментировал ситуацию на рынке овощей:

«В конце прошлого года было принято решение изменить механизм господдержки в виде возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. По новым правилам объем возмещения для тепличных комплексов составит 10% от фактической стоимости объекта (по сравнению с 20% ранее), а также ограничится 2018 годом. Т.е. с 2019 года никакой компенсации не будет. Вместо этого производителям предлагается льготный кредит.

При сохранении текущей программы поддержки, планировалось до 2020 года нарастить объем производства тепличных овощей до 1400 тыс. тонн, что обеспечило бы 67% рынка отечественными продуктами, а к 2025 году довести этот показатель до 85%. Без поддержки показатель будет отрицательным и к 2025 году мы прогнозируем спад до 47%.

А ввиду того, что последние три года производство овощей открытого грунта (картофель, капуста) намеренно сокращалось для стимулирования роста цен, все это в совокупности с ростом НДС и цен на бензин приведет к значительному и заметному подорожанию продуктов для потребителя.

Что хуже всего, лишившись поддержки, отечественное овощеводство уступит место импортным овощам, при этом не самого высокого качества.

Чтобы не допустить такой вариант развития событий, необходимо проработать вопрос увеличения сроков кредитования тепличных комбинатов до 10-12 лет. Также восстановить механизм возмещения прямых затрат на создание и модернизацию тепличного хозяйства. Для осуществления этой задачи правительству необходимо плотно работать с профессиональными объединениями и, в том числе с Ассоциацией «Теплицы России», в которую вошли все крупнейшие производители овощей в теплицах, чтобы отрасль нормально работала, чтобы решались вопросы», сообщает пресс-служба Ассоциации «Теплицы России».