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США ввели новые санкции против Венесуэлы.

В частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

Санкции коснутся правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, которые действуют в интересах "режима Николаса Мадуро".

Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо распорядился начать переназначение советов директоров в PDVSA и ее американской "дочке" Citgo.

Он также обратился к сотрудникам этих компаний, работающим за рубежом, призвав их продолжать свою деятельность. "Мое обязательство перед страной — гарантировать продолжение операционной и административной работы индустрии", — отмечается в заявлении. Сотрудники PDVSA во главе со своим руководителем Мануэлем Кеведо не раз высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В начале января парламент Венесуэлы избрал Хуана Гуаидо новой главой. На прошлой неделе политик объявил себя президентом. Спустя считанные минуты его признал президент США Дональд Трамп и призвал действующего главу страны Николаса Мадуро передать власть. Россия продолжает оказывать поддержку Мадуро. Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что Вашингтон рассматривает все возможные меры по ситуации в Венесуэле.

Источник: https://ria.ru/20190128/1550044443.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru