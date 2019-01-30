Краснодарские таможенники выявили незадекларированную валюту

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В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Краснодар – Анталия краснодарские таможенники выявили и пресекли попытку вывоза валюты, сумма которой значительно превысила установленную норму разрешенной к вывозу валюты без декларирования.

Гражданин Российской Федерации 1992 года рождения вошел в зал таможенного оформления международного сектора аэропорта города Краснодара по «зелёному» коридору. В ходе выборочного таможенного контроля на вопрос таможенника о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно. Однако в ходе дальнейшего опроса выяснилось, что мужчина перевозит денежные средства в иностранной валюте в размере 30 тысяч долларов США. О том, что при вывозе из Российской Федерации валюту, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать, по словам гражданина, он не знал.

Сумма, не превышающая норму единовременного вывоза наличной валюты без письменного таможенного декларирования в размере 10 000 долларов США, мужчине была возвращена. Остальная сумма – 20 000 долларов США – изъята.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», материалы которого будут переданы для рассмотрения в мировой суд Карасунского округа г. Краснодара.

Краснодарская таможня напоминает выезжающим за пределы территории Евразийского экономического союза о необходимости своевременного ознакомления с таможенными правилами.

- В общем массиве дел об административных правонарушениях, выявленных и возбужденных Краснодарской таможней в 2018 году, только по ст.16.4 КоАП России возбуждено 108 дел об административных правонарушениях, изъято наличной валюты в конвертируемом выражении на сумму свыше 30 млн рублей, – отметил начальник таможенного поста Павел Барманов.

По итогам деятельности в 2018 году таможенный пост Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни занял третье место в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункте пропуска (морском (речном), железнодорожном, воздушном)».

Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни