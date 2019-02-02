Владимир Синяговский проверил исполнение контрольных вопросов в Горячем Ключе

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Депутат Госдумы провел прием граждан и традиционный час контроля. Участие в нем принял глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.

Газификация, водоснабжение, ремонт дорог – контрольные вопросы из числа наиболее важных для Горячего Ключа. Владимир Синяговский регулярно проверяет те, что не решаются на муниципальном уровне. Из наиболее сложных газификация. На подходе два объекта на пуск газа, доложил глава депутату: Военсовхоз и Кумпанова поляна.

«Должны были ввести газопроводы еще в конце прошлого года, но Крайгаз добро не дал. Замечания устранили, сдали документы по новой, ждем решения и сроки врезки», - проинформировал Александр Кильганкин.

«Держите меня в курсе, если будет нужно, вопрос буду обсуждать с руководством Крайгаза. Мы столько времени уже говорим об этих газопроводах, а население ждет и топит дровами», - отметил Владимир Синяговский.

Другой сложный вопрос – водоснабжение и канализация. В администрации города есть ряд проектов, которые не удается реализовать из-за отсутствия финансирования. Например, на проект по обустройству канализации по улицам Овражная, Ключевая, Комсомольская, Советская, Жлобы, Тельмана, Луговая, Совхозная, Крупская необходимо порядка 36 миллионов рублей Документы были подготовлены еще в 2012 году, но в программу так и не попали – не пройдена госэкспертиза.

«Вам необходимо сделать акцент на изготовление проектно-сметной документации - без нее в программы не попасть. На это надо закладывать деньги в местном бюджете, зато дальнейшее финансирование реализации проекта для муниципалитета будет стоит всего 5-10%. Если есть проекты, полностью готовые к участию в программах, дайте знать, постараюсь посодействовать», - отметил Владимир Синяговский.

Аналогичная ситуация с ремонтом дорог. В 2019 году администрация города планирует заказать 19 проектов для строительства дорог в асфальтовом исполнении. Большой объем ремонта запланирован и на текущий год при условии вхождения в госпрограмму, проинформировал депутата глава Горячего Ключа.

Среди общих вопросов обсудили и более частные – на приеме граждан. Пенсионерка Марта Елтышева рассказала о своих планах по улучшению жилищных условий – сын хочет построить пристройку к дому, объяснила женщина. Живет Марта Владимировна в доме дореволюционной постройки в центре курорта. Домовладение разделено на несколько хозяев, живут фактически под одной крышей, а общего языка найти не могут. Ветерану надо помочь получить согласие соседей на строительство дополнительных комнат, отметил Владимир Синяговский. Какие для этого нужны документы, куда обратиться – во всех вопросах специалисты администрации пообещали пенсионерке помочь. Подключиться пообещали и местные депутаты.