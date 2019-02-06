Владимир Синяговский: Патриотизмом пропитан сам воздух Новороссийска...

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В Новороссийске прошла 51-я Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». В ней приняли участие более 54 тысяч человек.

Депутат Государственной Думы, член фракции Партии «Единая Россия» Владимир Синяговский принял участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка». С 2003 года он не пропустил ни одной, несмотря на погодные условия. Надо сказать, что в этом году был самый теплый день за всю историю "Бескозырки".

"Бескозырка" проходит ежегодно в память о событиях 1943 года, в память об отряде морской пехоты численностью около 278 человек под командованием майора Цезаря Куникова, который высадился с моря в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года на захваченное врагом побережье Цемесской бухты в районе мыса Мысхако.

Днем акция началась городским мероприятием школьников «Белые чайки». Юные новороссийцы, учащиеся школ города-героя, члены общероссийского движения ЮНАРМИЯ, юнармейского Поста № 1 в память о подвиге героев-десантников воссоздали реконструкцию героических событий холодной февральской ночи далёкого 1943 года. На Малой земле к величественному мемориалу депутат Государственной Думы Владимир Синяговский совместно с юнармейцами возложил гирлянду живых цветов, а в небо взлетели белые чайки – символ морского братства.

С каждым годом городская акция становится интересней и популярней. В этом году в акции приняли участие школьники из 20 муниципалитетов Краснодарского края, города Надыма и Ханты-Мансийска. Всего - 6300 школьников.

А вечером прошел ритуал зажжения факела от Огня Вечной Славы на площади Героев у могилы Цезаря Куникова. Начался ритуал Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка».