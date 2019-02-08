Участники прошедшего в Новороссийске 24-го слета городов-героев разработали законопроект о статусе городов-героев

Города, как и люди, живущие в них, получают награды, удостаиваются званий. Придание городу, населенному пункту особого статуса – это не формальность, а дань уважения к тем людям, кто в боях и труде ковал славу родного города.

Так еще в Советском Союзе на карте страны с военных лет стали появляться города-герои (в бывшем СССР их было 13, в России насчитывается семь), а позже, уже в новейшей истории России, к ним прибавились города воинской славы. Такой статус был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина в 2006 году. Этого звания с 2006 по настоящее время удостоены всего 45 больших и малых городов России. Среди последних – черноморские города Анапа и Туапсе.

В этом году, в дни проведения акции «Бескозырка», Новороссийск принял у себя участников 24-го слета городов-героев СНГ, приняв эту эстафету у другого города, овеянного морской славой, – Севастополя.

Собравшись за «круглым столом», делегаты российских городов-героев, а также представители законодательной власти поделились впечатлениями об организации и проведении в Новороссийске «Вахты Памяти «Бескозырка»», обсудили проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления в городах-героях, с учетом их особенного статуса.

В частности, открывший заседание на правах хозяина глава администрации муниципального образования город-герой Новороссийск Игорь Дяченко сказал, что сегодня города-герои практически никаких преференций не имеют от федеральной власти. У них даже нет особого статуса, как у 45 городов Воинской Славы.

Игорь Дяченко

– Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году было прекращено присвоение городам звания «Город-герой». А с 2006 года у нас появились города воинской славы, статус которых определен федеральным законом. Мы считаем, что и у городов-героев должен быть особый статус. Он должен быть законодательно прописан. А пока нет ни организационной, ни правовой, ни финансовой основы. Города, удостоенные такого высокого звания, как «город-герой», имеют право на дополнительное финансирование для содержания объектов военно-исторического и культурного наследия, – сказал Игорь Дяченко, открывая заседание «круглого стола».

Далее участники мероприятия обсудили проект закона «О статусе города-героя России». Представленный проект был одобрен всеми делегациями.

Один из участников – председатель общественной организации «Тула – город-герой» Валерий Щербаков – с одобрением высказался об итогах заседания «круглого стола», проведенного в рамках 24-го слета городов-героев. Валерий Леонидович назвал «ключевым» заседание, на котором все участники этого сбора единогласно приняли резолюцию – направить в Государственную Думу на рассмотрение проект нового Федерального закона «О статусе городов-героев»:

– В целом слет длился почти пять дней. Мы и в «Бескозырке» поучаствовали, было много полезных встреч, с руководителями, депутатами, общественниками, молодежью. Вообще, я был просто восхищен тем, как Новороссийск на фоне этой патриотической власти продемонстрировал единение власти и общественности. Нам есть, чему поучиться у новороссийцев, – поделился впечатлениями с корреспондентом «НГК» глава тульской делегации.

Валерий Щербаков

По словам Щербакова, совершенно несправедливо, что сегодня города-герои в России фактически находятся в одинаковом статусе с городами воинской славы:

– Такое складывается впечатление, что массовый героизм, проявленный советскими людьми при обороне этих городов, сегодня недооценивают. Города-герои даже в 68-м законе как-то вскользь упомянуты, а мы считаем, что должен быть отдельный закон. И я рад, что эта инициатива новороссийцев нашла всестороннюю поддержку, в том числе, – и со стороны депутата Госдумы Владимира Синяговского.

В свою очередь, экс-глава Новороссийска, а ныне – депутат Госдумы Владимир Синяговский, принявший участие в заседании «круглого стола», – рассказал о том, что накануне Советом законодателей Краснодарского края были рассмотрены несколько законодательных инициатив, одна из которых имеет прямое отношение к патриотической акции в Новороссийске:

– Депутаты ЗСК предложили учредить новую памятную дату – 3 февраля – как День воинской славы России, «День высадки Черноморского десанта на плацдарм «Малая земля» в городе Новороссийске (1943 год)». Проект представил председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

Владимир Синяговский пообещал участникам встречи за «круглым столом», что со своей стороны приложит усилия, чтобы поддержать авторов законопроекта о городах-героях. (Уж кому-кому, как не Владимиру Ильичу, столько лет прослужившему главой Новороссийска, поддерживать подобные инициативы?).

Еще один участник «круглого стола» – председатель общественной организации «Мурманск – город-герой» Михаил Белошеев – так же, как и его коллега из Тулы, не скрывал своего восхищения всем тем, что увидел в эти дни в Новороссийске:

– Прием, устроенный в честь каждой делегации, был проведен на высочайшем организационном уровне, – поделился своими впечатлениями глава мурманской делегации. – Особо хочу отметить, как прошла в городе акция «Бескозырка». Такую активность горожан, участвовавших в Вахте Памяти, и такое количество народа, гостей не часто встретишь.

Михаил Белошеев

Абсолютно все участники 24-го слета городов-героев отметили важное значение прошедшего в Новороссийске мероприятия именно потому, что удалось разработать и обсудить законопроект о статусе городов-героев.

Все выразили надежду, что закон в Госдуме успеют рассмотреть и принять по нему решения хотя бы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится город, удостоенный звания «Город воинской славы», органы местного самоуправления указанного города в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления могут наделяться правами и обязанностями по сохранению военно-исторического наследия, разработке мер, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

(ст. 1 Федерального закона №68-ФЗ от 09.05.2006 г.)

Сергей ЛАДОЖСКИЙ