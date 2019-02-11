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Екатерина Андреева раскритиковала братьев Запашных

Телеведущая Екатерина Андреева обвинила Эдгарда Запашного в чрезмерно жестоких методах тренировки животных.

Она заявила, что не ходит в цирки, где хищников дрессируют «пиками, плетками и огнем».

Андреева также призвала зрителей задуматься, какими методами достигнуто послушание животных.

Кроме того, телеведущая упрекнула Запашного в том, что он «будет на президентском совете валить своих прямых конкурентов Cirque du Soleil, до которого ему пока как до Луны».

Ранее Запашный выступил против строительства в России постоянной площадки канадского Cirque du Soleil («Цирка дю Солей»).

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/02/10/n_12623599.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Тема дня

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