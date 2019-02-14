Владимир Синяговский: В России садоводов и животноводов вернут на рынки по упрощенной схеме

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Госдума решила упростить для россиян возможность продавать продукцию, выращенную в собственных подсобных хозяйствах и на огородах. Депутаты единогласно поддержали законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О розничных рынках» и Трудовой кодекс РФ.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента Самарской губернской думой. Как пояснил депутат Алексей Бурнашов, законопроект предполагает отмену обязательной карточки продавца для граждан, ведущих личные подсобные и фермерских хозяйства, занимающихся садоводством и животноводством. Таким россиянам предлагается предоставлять места на рынках по упрощенной схеме.

«Это минимизирует затраты граждан, позволит привлечь на розничные рынки отечественных товаропроизводителей, привлечь больше граждан к реализации собственной сезонной продукции и увеличит количество продукции для потребителей», – пояснил Бурнашов, подчеркнув, что фракция «Единая Россия» поддержала законопроект в первом чтении.

«Эсеры» инициативу тоже одобрили. Правда, вместо ответа на свой вопрос, «как отличить коммерсанта-перекупщика от садовода», они получили обещание рассмотреть эту ситуацию ко второму чтению.

Либерал-демократ Кирилл Черкасов, в свою очередь, указал на противоречия, в которые входит законопроект с несколькими кодексами, в частности, ветеринарным. «Вы поддерживаете торговлю на рынках продукцией животноводства. Но сегодня ветеринарные правила этого не позволяют», – сообщил он. В ответ Бурнашов заверил, что этот вопрос также будет рассмотрен ко второму чтению. Учесть он пообещал и предложение «единоросса» Владимира Синяговского, который считает необходимым составить специальный список обязанностей продавца-садовода, от которого он не сможет отступать.

Важным и нужным назвал законопроект либерал-демократ Владимир Сысоев, и предложил расширить сферу его регулирования. По его мнению, новый закон может решить давно назревшую проблему торговли вдоль федеральных и региональных дорог. «Ко второму чтению надо подумать, как упростить эту ситуацию, санкционировать торговлю вдоль трасс, – пояснил он. – Если мы хотим дать возможность фермерам продвигать свою продукцию, надо создать условия, чтобы и вдоль трасс были оборудованы минирынки. А сегодня мы видим только административные барьеры, заложенные специально».

Его коллега по фракции Василий Власов раскритиковал рыночную торговлю в Москве. В столице, пояснил он, есть две категории рынков: сверхдорогие прекрасные дворцы из мрамора, где нет дешевых овощей и фруктов, и старые рынки, сохранившие свои сельскохозяйственные названия, но перепрофилированные под торговлю китайским ширпотребом. «На московских рынках вся продукция закуплена в одном месте – в «Фуд Сити». Люди покупают там оптом, а потом продают в розницу во всех районах Москвы», – обратил внимание он.

Депутат Черкасов и вовсе заявил, что предыдущий министр торговли загубил программу строительства оптологистических центров в России. «Построено всего четыре, и то они сделаны под одну диаспору, которая фактически монополизировала торговлю фруктами и овощами в стране, – возмущенно заявил он. – То есть, с одной стороны, крупные сети, с другой – диаспора, которая собирает весь доход с торговли овощами и фруктами, и это миллиарды долларов, а не рублей».

Идея самарских депутатов в итоге получила единогласную поддержку депутатов Госдумы. Все неясности парламентарии решили обсудить при подготовке документа ко второму чтению.

Источник: https://newdaynews.ru/moskow/655394.html