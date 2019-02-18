Фаик Гараев (ООО «СтройКом»): Власти заставили меня взяться за эту стройку, но обещанной поддержки не оказали

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В Татарстане за обман дольщиков на сотни миллионов рублей арестован руководитель компании-застройщика проблемного ЖК «Яшьлек». Пожилой бизнесмен утверждает, что его самого обманули республиканские чиновники.

По подозрению в обмане дольщиков на сумму более 300 млн руб. правоохранительными органами Татарстана задержан и заключен под стражу генеральный директор девелоперской компании «СтройКом» 64-летний Фаик Гараев.

Как сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Республике Татарстан, подозреваемый проходит по ст.159 УК РФ (мошенничество), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия в период с июля 2015 по июль 2017 года ООО «СтройКом» в лице Гараева заключило 147 договоров долевого участия (ДДУ) на сумму 330 млн руб. с физическими и юридическими лицами в отношении строящихся многоквартирных домов (МКД) в ЖК «Яшьлек» деревни Куюки Пестречинского района Татарстана.