Владимир Синяговский: Пусть ваша служба будет мирной!

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Депутат Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский поздравил своих земляков с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые коллеги, друзья!

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников современной России – День защитника Отечества! В нашей стране ратный труд испокон веков пользуется особым почётом и уважением. В каждом доме, в каждой российской семье бережно хранят святую память о героическом прошлом, о воинских подвигах отцов и дедов. Память поколений – это залог мирной жизни.

На Кубани свои ратные традиции, своё особое отношение к воинскому долгу. Здесь всегда были готовы дать отпор любому агрессору. Недаром казачья народная мудрость предупреждала непрошеных гостей о том, что казак всегда держит стол накрытым, а порох сухим. И сегодня мы чтим традиции наших предков. Только в прошлом году на срочную службу в разные рода войск призваны более 8 тысяч молодых кубанцев. 30 самых лучших пополнили подразделения Президентского полка. В рядах Вооруженных сил служат более полутысячи

молодых казаков.

В этот торжественный день наши особые поздравления – тем, кто сегодня стоит на боевом посту, защищает покой и безопасность России вдали от родного дома. Пусть их служба будет мирной!

В нашем обществе День защитника Отечества имеет неофициальный статус праздника настоящих мужчин. И я хочу пожелать вам всегда быть достойными этого высокого звания. Уметь брать на себя ответственность, оставаться верными долгу и слову. Настоящий мужчина – это надёжная опора для своих близких, он достойно хранит традиции своего народа и гото всегда встать на защиту нашей многонациональной Родины, великой России!

Разрешите пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Мира и добра!"