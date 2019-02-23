Хостелы в жилых домах вне закона? Как это скажется на туристическом бизнесе

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Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о запрете хостелов в жилых домах. Второе чтение может состояться в марте.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2015 года в ответ на жалобы граждан. Предлагается разрешить хостелы только в нежилых помещениях многоквартирных домов при обязательном согласии жильцов. Правительство предлагает более мягкие условия: согласие жильцов, но без перевода квартиры в разряд нежилого помещения. Думский комитет по жилищной политике настаивает на жестком варианте. Эксперты опасаются, что связанный с хостелами бизнес может «уйти в тень».

Запретить хостелы в жилых домах пытаются уже почти 5 лет, это болезненный вопрос, рассказал в интервью радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

«Существует два разных равнозначных мнения. С одной стороны, это урон экономике. Люди голосуют рублем в пользу бюджетного проживания в крупных городах. Это Москва и Санкт-Петербург, где гостиничный номер превышает 5-6 тысяч рублей в сутки, а люди хотят жить в районе 800-1000 рублей в сутки. И так во всех городах-миллионниках: Ростов, Краснодар, Самара, Казань. Другая сторона – жители домов, где находятся хостелы. Подавляющее число жителей категорически против, чтобы хостелы размещались в их домах. Публика в хостелах зачастую ведет себя неадекватно. Нарушается режим тишины, вызывается полиция, и так каждый вечер: одни постояльцы уехали, другие заехали. Для людей жизнь превращается в сущий ад», – рассказал Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, пока нет решения, которое устроит и бизнес, и жильцов.

«Надо понять, что мы преследуем – лишить людей бюджетного проживания в городах России? Или мы хотим, чтобы люди больше путешествовали? Большая часть приезжающих в большие города живет в хостелах. Самое недорого размещение в хостелах – именно в жилых домах. В нежилых домах стоимость хостела возрастет до 50%. Нежилых помещений меньше, у них хуже расположение, а аренда намного дороже. Чтобы выставить цену в 800 рублей, собственник хостела экономит на всем, в том числе на обслуживающем персонале», – считает Алексан Мкртчян.

Свое экспертное мнение высказал и депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский:

- Принимая такие решения, нужно соблюсти баланс интересов. Но, на мой взгляд, главное это вопрос безопасности и отдыхающих, и жителей многоквартирных домов, где располагается хостел. В законопроекте должны быть учтены такие нюансы.

Источник: https://ria.ru/radio/