В администрации Новороссийска прошло совещание, посвященное вопросам защиты интересов граждан – участников долевого строительства

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В Новороссийске 25 февраля прошло совещание, посвященное вопросам защиты и законных интересов граждан – участников долевого строительства, пострадавших от неисполнения застройщиками своих договорных обязательств.

Мероприятие проходило под председательством руководителя Рабочей группы Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Якубовского.

В работе совещания также приняли участие первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, первый заместитель прокурора Краснодарского края Владислав Малкин, исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко, депутаты Государственной Думы Дмитрий Пирог и Владимир Синяговский, депутат краевого Законодательного Собрания Евгения Шумейко, глава города Игорь Дяченко, руководители структурных подразделений городской администрации и ресурсоснабжающих организаций, представители компаний-застройщиков и представители инициативных групп участников долевого строительства.

Открывая совещание, Александр Якубовский рассказал, что Рабочая группа Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков совместно с представителями администраций края и города уже провели объезд «проблемных» объектов в Новороссийске, изучили ситуацию на них: «В целом Краснодарский край находится на особом контроле – это один из регионов в нашей стране, где большое количество объектов незавершенного строительства. Безусловно, у каждого объекта есть нюансы, над которыми надо работать в индивидуальном порядке. И сегодняшняя наша задача – их обсудить и выработать пути решения, наметить дорожную карту. В состав нашей рабочей группы недавно включен депутат Госдумы Дмитрий Юрьевич Пирог, который будет теперь отвечать за работу по решению вопросов завершения строительства проблемных объектов на территории Краснодарского края».

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в своем приветственном слове отметил: «Главная наша задача – проведение комплекса работ по восстановлению в правах обманутых дольщиков и завершению всех «проблемных» объектов. В Новороссийске нельзя сказать, что эти объекты абсолютно безнадежны. На сегодняшний день нам необходимо сформулировать и создать совместно с муниципалитетом понятный алгоритм, который поможет найти инвесторов, восстановить права участников долевого строительства, а застройщикам – завершить существующие «проблемные» объекты».

Далее собравшиеся ознакомились с подробным докладом главы администрации города Игоря Дяченко о состоянии дел на каждом объекте незавершенного строительства. Наиболее пристальное внимание было уделено ходу решения вопросов по завершению строительства восьми «проблемных» объектов ООО «Кубаньжилстрой».

Также глава города обозначил итоги работы по выделению компенсационных участков, которые в дальнейшем помогут компаниям-инвесторам компенсировать свои затраты, понесенные в ходе завершения строительства объектов ООО «Кубаньжилстрой», и заверил, что администрация города будет активно помогать каждому добросовестному застройщику с получением технических условий для осуществления техприсоединения к городским коммунальным сетям.

Немало вопросов прозвучало в адрес представителей Рабочая группа Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, администрации города и края от самих участников долевого строительства. Наиболее остро прозвучали аргументированные претензии к компании ООО «Акстрой», затягивающей выход на строительную площадку ЖК «Суджук-Кале» под предлогом необходимости изменения проекта жилищного комплекса для уменьшения его якобы убыточности.

Как заверил собравшихся Андрей Алексеенко, для завершения строительства объектов ООО «Кубаньжилстрой» в постоянном режиме ведется поиск потенциальных инвесторов и застройщиков как администрацией края, так городскими властями.

Подводя итоги, собрания Александр Якубовский акцентировал, что первоочередная задача администрации города – четко действовать по поиску инвесторов, предоставлять на сайте администрации в открытом доступе информацию о них, а также предстоит выяснить, почему с марта месяца прошлого года не были выполнены условия инвестиционного меморандума. За результативностью работы муниципальных и краевых властей по решению вопросов завершения строительства «проблемных» объектов будет осуществляться строгий контроль не только со стороны правоохранительных органов, но и участников Рабочей группы Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков.

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, акцентировал внимание прессы, что Новороссийск имеет опыт решения самых сложных вопросов. Задача всех уровней власти достроить квартиры, защитив права и законные интересы всех участников долевого строительства.

Источник: http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20190225171233-406458/